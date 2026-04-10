習鄭會｜歷史性會面　習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文

《新華社》報道，中共中央總書記習近平4月10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。習近平在會面時表示，兩岸同胞走親走近的大潮流不會改變，中華文明會綿延不斷。



鄭麗文則指出，兩岸和平是共同的願望，他希望兩岸能夠共同商討一個避免戰爭的機制，使台海成為世界和平解決衝突的典範，她期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化。



據此前台媒《TVBS新聞網》報道，鄭麗文在北京人民大會堂會晤中共總書記習近平後，預計下午2點將在中國大飯店舉行中外記者會，對外說明會談過程，並接受媒體訪問。



習近平左側坐著蔡奇，右側坐著王滬寧和宋濤。（中天直播截圖）

習近平左側坐著蔡奇，右側坐著王滬寧和宋濤。（中天直播截圖）

鄭麗文滿臉笑容，身旁坐著國民黨副主席李乾龍和張榮恭、蕭旭岑。（中天直播截圖）

鄭麗文表示，期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化。

台媒報道指，鄭麗文與習近平在「東大廳」舉行會見，「東大廳」是中國領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所，也是2023年舉行「馬習二會」的地點，也是鄧小平接見香港各代表討論回歸的地方。

此外，中蘇領導人鄧小平和戈巴契夫曾在「東大廳」歷史性握手。此前，習近平與美國前總統拜登（Joe Biden）的視訊會議也是在這裡舉行。

《中天新聞》報道，這是國民黨主席睽違10年後，再度赴中國大陸與中共最高領導人進行面對面會談，台媒報道指，鄭麗文將以「九二共識」化解當前緊繃狀態，外界也高度關注雙方能否為兩岸僵局打開新的對話空間。

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

鄭麗文行前曾表示，若與中共中央總書記習近平會面將談「和平」，她要證明給大家看，「這不是我一廂情願」。

《中天新聞》指出，此次訪問被部分台灣觀察人士，比照2005年國民黨前主席連戰赴陸的「破冰之旅」，認為鄭麗文此行在論述上更為直接清晰，明確以「九二共識、反對台獨」作為兩岸交流的政治基礎，並強調在此前提下「求同存異」，仍是當前民意的最大公約數。大陸方面給予相當規格的禮遇接待，外界解讀此舉亦在傳達「九二共識」仍是雙方互動的核心定錨。

稍早畫面，鄭麗文準備坐車前往人民大會堂會見習近平。（直播截圖）

鄭習會國民黨團14人全員出席

陪同出席「鄭習會」的人員包括國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源等，即含鄭麗文在內全團14名成員。據了解，閉門會議結束後，鄭麗文將親自舉行中外記者會，說明會談成果。

《香港01》此前分析，在民進黨執政下，兩岸關係長期以來的討論幾乎已被宏觀的政治與國安議題主導，實際在兩岸之間流動、尋求機遇的台商與年輕人，則被邊緣化到角落的位置。國民黨主席鄭麗文此次訪陸，無疑為這些默默耕耘的群體重新聚焦，賦予他們回到兩岸論述中的視野。