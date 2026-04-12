習鄭會｜習近平閉門會稱「中國人不打中國人」　讚鄭麗文勇敢

4月10日，中共中央總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會見國民黨主席鄭麗文，時隔十年兩黨最高領導再次舉行歷史性會面。兩人在握手後發表公開講話，隨即閉門會談。



據國民黨人士透露，中共中央總書記習近平在習鄭會上對鄭麗文印象非常好，對於鄭麗文在台灣勇敢說出「當個堂堂正正的中國人」很不容易，閉門會議時，習近平更稱「中國人不打中國人！」



此外，中國國台辦也訂於今日（12日）上午10時，宣佈台灣農漁產品、優質商品輸陸、旅遊開放及促進青年交流的相關政策，共十項惠台措施，作為此次鄭習會的「大禮包」。



中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文在北京人民大會堂會晤。（新華社）

閉門會稱「中國人不打中國人」

綜合《ETtoday新聞雲》、《聯合報》報道，據國民黨人士轉述，習近平在閉門會中形容鄭麗文勇敢在台灣說出「當個堂堂正正中國人」，是相當不容易。更嚴正呼應鄭麗文致詞時談話，「絕不容許台獨勢力分裂、外部勢力介入」。

對於習近平說，「中國人不打中國人。」國民黨人士認為，只要兩岸有民族認同與政治互信，而政治互信就是「九二共識」，那麼兩岸的和平就有機會，鄭麗文對於這些也非常有信心。

習近平與鄭麗文會面。（新華社）

十項惠台政策最快今日釋出

「習鄭會」期間，在談及兩岸交流合作時習近平稱，將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。

鄭麗文在北京見傳媒。（路透社）

據《聯合報》報道，國民黨副主席張榮恭透露，再等兩天看看大陸方面討論的結果。據了解，最快周日可望會有好消息。

據《ETtoday新聞雲》報道，中國國台辦將訂於今日上午10時，宣佈台灣農漁產品、優質商品輸陸、旅遊開放及促進青年交流的相關政策，共十項惠台措施，作為此次習鄭會的「大禮包」。

但中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良指出，就算大陸釋出旅遊利多，關鍵仍在台灣政府是否接受和承認。

11日下午，鄭麗文在國台辦主任宋濤陪同下，參觀故宮博物館。（中天新聞）

據《聯合報》報道，鄭麗文訪團一行今（12日）上午將前往參觀小米汽車工廠，隨後結束大陸訪問行程，並於下午搭機返台。