名牌變雜牌？內地女買｢周大生｣金戒變｢周大金｣　店員稱印錯拒賠償

最近江蘇發生一宗「掛羊頭賣狗肉」的金飾投訴。今年2月，當地吳女士（化名）在商場的「周大生」門店花費7300元（人民幣，下同）購入一枚金戒指，之後因尺寸不合要求調貨，但換回來的戒指內圈鋼印竟印着「周大金」，她質疑商品貨不對板，遂提出「退一賠三」的訴求，未料門店以「鋼印印錯了，戒指是足金」為由拒絕。



「周大生」門店買的金戒指內圈鋼印印着「周大金」。（揚子晚報）

今年2月，吳女士（化名）「周大生」門店花費7300元購入一枚金戒指。（揚子晚報）

《揚子晚報》報道，2月21日，吳女士和閨蜜前往江蘇泰州高港時代廣場周大生門店購買一款金戒指，花了7300元，但買回家發現戒指圈口過大，次日便和閨蜜去門店更換戒指，更換戒指當日吳女士閨蜜也購入一枚戒指。

2月27日，店員通知取貨，惟吳女士丈夫代領回家後，發現戒指既無吊牌，另外戒指質保單上沒有克數，金額也不對，對此店員解釋「要貨太急」，老闆娘直接由總部取貨才未及掛牌。3月1日，門店給吳女士重開了質保單，也復稱了戒指克重。

幾天後，吳女士無意發現戒指內圈印的是「周大金」，詢問閨蜜後發現她的戒指印的也是「周大金」，對此店員解釋「貨是足金的，肯定不是假的，只是鋼印印錯了」，可以拿去店裏退換。

但吳女士認為門店利用周大生的品牌背書，售賣其他來源的產品，希望按照「假一賠三」的標準予以賠償，而門店則明確表示不可能。

緊接着吳女士聯繫周大生總部，對方則強調周大生與周大金並無任何關係，表示該事件由門店自行解決。之後吳小姐已向相關部門投訴，目前該事件還在協調中。