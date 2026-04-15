無人飛行卡車｜HH-200無人運輸系統首飛成功　將與京東、圓通合作

《新華社》報道，4月15日上午，由中國航空工業集團自主研製的HH-200航空商用無人運輸系統，成功陝西蒲城進行了首次飛行試驗，標誌着中國在大型商用無人運輸裝備領域取得新進展。



HH-200航空商用無人運輸系統首飛成功。（央視新聞）

HH-200航空商用無人運輸系統首飛成功。（中國航空工業集團）

據介紹，HH-200航空商用無人運輸系統由無人機和地面系統組成，其中，無人機最大商載能力1.5噸，最大航程為2360公里。無人機上的貨艙標準容積為12立方米，可根據實際需求擴展為14、18立方米。不僅如此，由於飛機採用了直通式低貨艙，可與普通叉車等裝卸設備無縫對接，2個人在5分鐘內可以完成貨物的裝卸。

HH-200航空商用無人運輸系統首飛成功。（央視新聞）

在實際應用中，HH-200具備突出的環境適應能力，可在500米短跑道、4200米以上高高原機場起降，適應-40℃至50℃的極端溫度及複雜氣象條件，能夠有效打通山區、海島、雪域、高原等地區的交通阻隔，構建高效的低空物流通道。

據介紹，HH-200已累計斬獲20架意向訂單，並將與京東天鴻科技、圓通速遞等企業深入合作，共同推進「新舟鴻鵠」HH系列航空商用無人運輸系統商業化應用，加快無人航空貨運場景落地。

HH-200將主要服務於中國沿邊沿海及跨境支線貨運、內陸點對點小貨物流、東南亞跨島貨運及「一帶一路」共建國家航空貨運網絡。後續，該機型可快速擴展為應急救援、森林消防、人工影響天氣、航空遙感、農林植保等多任務構型。