直播 | 人形機械人半馬賽　榮耀「閃電」48分19秒完賽超人類紀錄

4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機器人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。



遙控隊伍是由榮耀的「閃電」機械人領跑，一開跑就領先一般的人類跑者，雖然在終點線前跌倒，但仍以48分19秒的成績率先衝線完賽，超越人類半馬紀錄；而自主導航隊伍則是由宇數H1機械人領跑，但被榮耀旗下的自主機械人超越。



值得關注的是，人類的半程馬拉松紀錄是2025年烏干達選手Jacob Kiplimo的56分42秒，榮耀的「閃電」機械人成績打破人類紀錄。另外，2025年首屆人形機器人半程馬拉松賽是由天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠，今年的速度大幅提升。

據了解，此次是跟賽車一樣採排位戰，因此率先壓線不一定代表是冠軍；此外，遙控隊伍最後的成績會進行1.2的加權加時。央視講解提到，機械人半馬比賽換電所須時間和是否跌倒也是關鍵。

相比去年首屆，本屆賽事參賽隊伍超100支，數量增長近5倍，共有1.2萬跑者及300多台機械人同場奔跑。本屆比賽新增自主導航隊伍，並採用和遙控隊伍同賽道混合計時的賽制。另外在賽道設計上包括轉彎和上升坡度難度都有提升。但此前，有機械人在測試中跑出每米10秒的佳績。

榮耀派出的閃電機械人領跑。（影片截圖）

榮耀派出的閃電機械人領跑。（影片截圖）

機械人與人類共跑馬拉松。（01直播）

榮耀機械人「閃電」一路領先，卻在終點線前的最後一個轉彎跌倒：

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比賽進行時包括去年的冠軍天工Ultra、宇樹機械人都遇到障礙和跌倒的情況，但央視講解員強調，跌倒並非是一個問題，而是可以考驗機械人如何可以快速恢復重新投入比賽。

宇樹機械人H1是自主導航的隊伍的領跑者。（影片截圖）

宇樹機械人H1在路上意外跌倒，但迅速恢復。（影片截圖）

機械人比賽有保障車負責應付緊急狀況和進行裁判。（影片截圖）

宇樹機械人H1自主導航，身上有獨特的散熱裝置。（影片截圖）

宇樹機械人H1第二次跌倒，比賽過程中一共跌倒三次：

榮耀旗下自主機械人超越宇樹，率先壓線。（01直播）

榮耀機械人「閃電」領跑：

值得關注的是，現場有許多別具特色的機械人，包括山東派出的戴假髮的機械人和穿著如同游泳圈般防撞氣囊的機械人，今年的機械人對身高的限制為75公分以上。

榮耀機械人「閃電」參賽。（影片截圖）

首屆冠軍天工Ultra今年參加報名自主導航隊伍。（影片截圖）

此外，今年第二屆比賽多了許多細緻的規則，包括如果在官方規定的換電站不會加時，但如果在非換電站換電要加時5分鐘，第二次罰時10分鐘；以及如果要更換機械人不能超過二次；另外為鼓勵自主導航，會對遙控隊伍進行加權計時。

北京人形機械人半馬4.19開跑 香港隊伍首次參賽

發布會指出，本屆機械人半馬賽事在規模、參與度、技術能力等方面實現全面躍升。參賽隊伍數量實現近5倍增長，參與範圍從5省份擴大至13省份，其中包括香港參賽隊伍。目前，人類選手報名數量超3.2萬人，創下新高。

宇樹帶參加過春晚的H1機械人參賽。（影片截圖）

為防止機械人跌倒，有機械人帶著類似游泳圈的防撞裝置。（影片截圖）

有機鞋人穿著跑鞋參賽，講解員表示機械人腿部承受超越人類的壓力。（影片截圖）

來自廣州的機械人迷你可愛，今年限制要超過75公分的機械人才能參賽。（影片截圖）

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松吸引了眾多深耕科創領域的機構、企業與高校踴躍參與，超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。《香港01》全程直播關注這場競技盛會。

2025年4月19日，北京亦莊舉辦了全球首屆人形機械人半程馬拉松，華夏基金的天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。

2025年4月舉辦全球首場人形機器人半程馬拉松，天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。（北京亦莊官方）

4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機器人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。

有片｜北京人形機械人半馬賽前測試 有選手試跑摔粉碎被擔架抬走