有片｜北京人形機械人半馬賽前測試　有選手試跑摔粉碎被擔架抬走

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松將於4月19日開跑。近日，社交平台流傳一條影片，一位機械人選手在賽前試跑時，因起跑線有「問題」被絆倒，機身當場摔得粉碎，最後被工作人員抬上擔架。



有機械人選手試跑被起跑綫絆倒，肢體損毀。（UNWIRE.HK）

有機械人選手試跑被起跑綫絆倒，肢體損毀。（UNWIRE.HK）

機械人選手肢體損毀最後被工作人員抬上擔架。（UNWIRE.HK）

機械人選手肢體損毀最後被工作人員抬上擔架。（UNWIRE.HK）

影片顯示，這位機械人選手被一條突起的白藍相間的起跑線絆倒，隨後立刻摔倒在地，但因在工作狀態，肢體仍在不斷活動，導致上肢瞬間飛出去，機身不少零部件也散落一地。現場工作人員見狀，立刻將機械人抬上擔架，並且將散落在地上的機械零件也一併拾起，之後迅速離場。

去年4月19日，北京亦莊舉辦全球首屆人形機械人半程馬拉松。據央視新聞報道，今年的比賽，賽道環境、路線規則全面升級，難度升級。賽程全長超21公里，增設 90 度彎角及下斜坡等路段，更限時機械人必須在 3 小時 40 分內跑完；同時，賽會更首次出動機械人救護車，以便能隨時為參賽機械人「急救」。

正式比賽前，已有機械人選手組團「夜跑」。（央視）

這次比賽會出動機械人救護車，以便能隨時為參賽機械人「急救」。（微博圖片）

這次比賽會出動機械人救護車，以便能隨時為參賽機械人「急救」。（微博圖片）

這場比賽的特殊之處在於，300餘台人形機械人將與人類選手同台競技，跑完21公里。正式比賽前，已有機械人選手組團「夜跑」，有「高手」跑出10米/秒的極限速度，逼近人類短跑的極限速度，工程師坐電瓶車都追不上。

據《央視新聞》報道，相比去年，今年參賽隊伍數量增長近5倍、超百支，涵蓋自主導航、遙控兩大類別，其中自主導航隊伍比例接近四成，無論參賽數量、技術類型或測試範圍，均創歷史新高。