直播 | 人形機械人半馬開跑！香港隊伍首次參賽　增自主導航隊伍

4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機器人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松吸引了眾多深耕科創領域的機構、企業與高校踴躍參與，超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。《香港01》全程直播關注這場競技盛會。



遙控隊伍是由榮耀的「閃電」機械人領跑，一開跑就領先一般的人類跑者；而自主導航隊伍則是由宇數機械人領跑。遙控隊伍最後的成績會進行1.2的加權加時。央視講解提到，機械人半馬比賽換電所須時間和是否跌倒也是關鍵。

榮耀派出的閃電機械人領跑。（影片截圖）

榮耀派出的閃電機械人領跑。（影片截圖）

比賽進行時包括去年的冠軍天工Ultra、宇樹機械人都遇到障礙和跌倒的情況，但央視講解員強調，跌倒並非是一個問題，而是可以考驗機械人如何可以快速恢復重新投入比賽。

宇樹機械人H1是自主導航的隊伍的領跑者。（影片截圖）

宇樹機械人H1在路上意外跌倒，但迅速恢復。（影片截圖）

機械人比賽有保障車負責應付緊急狀況和進行裁判。（影片截圖）

宇樹機械人H1自主導航，身上有獨特的散熱裝置。（影片截圖）

榮耀機械人「閃電」領跑：

榮耀機械人「閃電」參賽。（影片截圖）

首屆冠軍天工Ultra今年參加報名自主導航隊伍。（影片截圖）

相比去年首屆，本屆賽事參賽隊伍超100支，數量增長近5倍，本屆比賽新增自主導航隊伍，並採用和遙控隊伍同賽道混合計時的賽制。另外在賽道設計上包括轉彎和上升坡度難度都有提升。

此外，今年第二屆比賽多了許多細緻的規則，包括如果在官方規定的換電站不會加時，但如果在非換電站換電要加時5分鐘，第二次罰時10分鐘；以及如果要更換機械人不能超過二次；另外為鼓勵自主導航，會對遙控隊伍進行加權計時。

北京人形機械人半馬4.19開跑 香港隊伍首次參賽

發布會指出，本屆機械人半馬賽事在規模、參與度、技術能力等方面實現全面躍升。參賽隊伍數量實現近5倍增長，參與範圍從5省份擴大至13省份，其中包括香港參賽隊伍。目前，人類選手報名數量超3.2萬人，創下新高。

宇樹帶參加過春晚的H1機械人參賽。（影片截圖）

為防止機械人跌倒，有機械人帶著類似游泳圈的防撞裝置。（影片截圖）

有機鞋人穿著跑鞋參賽，講解員表示機械人腿部承受超越人類的壓力。（影片截圖）

來自廣州的機械人迷你可愛，今年限制要超過75公分的機械人才能參賽。（影片截圖）

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松吸引了眾多深耕科創領域的機構、企業與高校踴躍參與，超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。《香港01》全程直播關注這場競技盛會。

2025年4月19日，北京亦莊舉辦了全球首屆人形機械人半程馬拉松，華夏基金牽手的天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。

2025年4月舉辦全球首場人形機器人半程馬拉松，天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。（北京亦莊官方）

4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機器人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。

有片｜北京人形機械人半馬賽前測試 有選手試跑摔粉碎被擔架抬走