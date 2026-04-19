直播 | 人形機械人半馬開跑！香港隊伍首次參賽 增自主導航隊伍
4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機器人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松吸引了眾多深耕科創領域的機構、企業與高校踴躍參與，超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。《香港01》全程直播關注這場競技盛會。
遙控隊伍是由榮耀的「閃電」機械人領跑，一開跑就領先一般的人類跑者；而自主導航隊伍則是由宇數機械人領跑。遙控隊伍最後的成績會進行1.2的加權加時。央視講解提到，機械人半馬比賽換電所須時間和是否跌倒也是關鍵。
比賽進行時包括去年的冠軍天工Ultra、宇樹機械人都遇到障礙和跌倒的情況，但央視講解員強調，跌倒並非是一個問題，而是可以考驗機械人如何可以快速恢復重新投入比賽。
榮耀機械人「閃電」領跑：
相比去年首屆，本屆賽事參賽隊伍超100支，數量增長近5倍，本屆比賽新增自主導航隊伍，並採用和遙控隊伍同賽道混合計時的賽制。另外在賽道設計上包括轉彎和上升坡度難度都有提升。
此外，今年第二屆比賽多了許多細緻的規則，包括如果在官方規定的換電站不會加時，但如果在非換電站換電要加時5分鐘，第二次罰時10分鐘；以及如果要更換機械人不能超過二次；另外為鼓勵自主導航，會對遙控隊伍進行加權計時。
發布會指出，本屆機械人半馬賽事在規模、參與度、技術能力等方面實現全面躍升。參賽隊伍數量實現近5倍增長，參與範圍從5省份擴大至13省份，其中包括香港參賽隊伍。目前，人類選手報名數量超3.2萬人，創下新高。
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松吸引了眾多深耕科創領域的機構、企業與高校踴躍參與，超百支人形機器人賽隊科技逐路，同台競速。《香港01》全程直播關注這場競技盛會。
2025年4月19日，北京亦莊舉辦了全球首屆人形機械人半程馬拉松，華夏基金牽手的天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。
有片｜北京人形機械人半馬賽前測試 有選手試跑摔粉碎被擔架抬走