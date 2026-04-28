樓市回暖穩步向好　深圳最大置業展｢好房節｣5.1登場　設港客專區

撰文：許祺安
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國家統計局數據顯示，2026年3月份，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲。而深圳樓市也呈現企穩回升、穩步向好的積極態勢。

為鞏固樓市回暖態勢、強化市場信心，由深圳市住房和建設局指導、深圳廣播電影電視集團主辦的「活力深圳・宜居未來」2026深圳五一好房節，將於5月1日至2日在寶安歡樂港灣舉行，活動還專門設計深港融合專區等六大功能展區，實現一站式服務覆蓋。

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

深圳樓市回暖

4月16日，國家統計局發佈2026年3月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。統計數據顯示，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅收窄或相同。新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市個數均比上月增加。

3月，深圳一、二手住宅網簽成交7898套（79.41萬平方米），環比增加117.2%，樓市「小陽春」特徵明顯。4月以來，深圳繼續延續火熱勢頭，4月1日至4月23日，深圳一二手住宅成交6837套（68.04萬平米），環比增加29.7%。

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

深圳將推出最大規模睇樓節「好房節」

為鞏固樓市回暖態勢、強化市場信心，由深圳市住房和建設局指導、深圳廣播電影電視集團主辦的「活力深圳・宜居未來」2026深圳五一好房節，將於5月1日至2日在寶安歡樂港灣舉行。

該活動是今年以來深圳市規模最大、媒體資源最集中、產業鏈參與最全面的房地產促消費、穩市場活動。主會場設於寶安歡樂港灣，全市「10+1」區同步設立分會場。所有參展企業不玩套路、不搞噱頭、不設隱形門檻，推出專屬特價房源、限時購房折扣、置業禮包等真實優惠，讓市民一目了然、放心選購、安心成交。

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

設港客專屬服務區

活動覆蓋港澳置業群體，為港澳居民來深置業提供一站式跨境服務通道。房展專設港客專屬服務區，提供港人購房資格、按揭貸款、跨境匯款、公證辦理、居住證諮詢等全流程專屬服務，並聯動微信香港錢包、跨境支付合作機構提供便利。

置業展詳訊：深圳最大房展｢好房節｣5.1登場　設港人專區支援置業│一文睇清

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