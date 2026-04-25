霍爾木茲海峽斷航重創全球供應鏈　中東客商在北京車展狂訂中國車

4月24日，2026年北京國際車展在北京順義館及新國展二期正式揭幕。現時美伊戰爭導致霍爾木茲海峽斷航，日系車企集體「斷供」，豐田、萬事得、斯巴魯相繼減產，甚至停止面向中東的出口。有中東經銷商苦等兩個月收不到日系車，導致貨架空置。



危機之下，從阿聯酋、沙特到印度，大批海外客商緊急調整採購清單——劃掉「豐田」們，換上中國品牌，繞道杜拜也要飛到北京車展「補貨」。



2026北京車展4月24日在北京順義館和新國展二期拉開帷幕。（新華社）

2026北京車展4月24日在北京順義館和新國展二期拉開帷幕。（新華社）

霍爾木茲海峽航運受阻 日系車地位動搖

《每日經濟新聞》報道，當前中東局勢劇變，美伊衝突導致霍爾木茲海峽這條航運命脈陷入斷航危機，首當其衝的是長期稱霸中東市場的日系車企。

豐田宣佈在今年3月、4月分別針對日本本土生產的中東出口車型減產2萬輛和1.8萬輛，涵蓋蘭德酷路澤等主力車型；日產汽車在日本九州島工廠減產約1200輛；萬事得證實5月底前停止面向中東的出口生產。

日系、德系豪華品牌在中東市場的根基出現了鬆動，這道裂縫正好成了中國車企的突破口。在杜拜、利雅得、多哈，中國品牌車型正以肉眼可見的速度被訂走。

來自沙特利雅得的阿卜杜拉，在當地同時代理豐田和長安汽車，他現在把大部分的展廳面積都給了長安汽車，「豐田車源急劇減少，馬上無車可賣，而深藍S05到一輛賣一輛」。

阿卜杜拉稱，「中國品牌汽車通常比同級別日、韓品牌的車價格低20%~40%，且入門車型就配備了全景大天窗等，很吸引沙特當地的年輕人。他這次來北京車展的目的完全不同，打算考察更多的中國品牌插混車，這類車在利雅得很搶手。

不只是中東，其他國家的經銷商也在湧向北京。一位不願透露姓名的上汽大通國際部相關負責人告訴記者，北京車展開幕當天，他已經接待了6組海外代理商，來自西班牙、意大利、中東和非洲等，他們都有強烈的代理意願。

北京車展成全球客商、尤其是中東代理商「搶貨」主戰場。（新華社）

北京車展成全球客商、尤其是中東代理商「搶貨」主戰場。（新華社）

權力重心東移：從「中國市場」到「中國方案」

「以前來北京車展是『看中國市場』，現在是『聽中國方案、定全球戰略』。」一位不願透露姓名的跨國車企負責人說，

寶馬集團董事長齊普策、大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆⋯⋯多位跨國車企全球掌門人在2026北京車展前後密集到訪北京。這不是一次例行的商務訪問，而是全球汽車產業權力重心東移的直觀投射。

4月21日，奧博穆公開發聲「沒有任何一個地方，技術迭代如此之快，競爭如此激烈，用戶需求變化如此迅速。」他稱 ，「中國，就像汽車行業的『健身房』」。

「中國的智慧化和電氣化已經走在了前面，很多技術都是在中國首發。」麥格納中國區總裁吳珍說，「我們現在能做的不再是傳統的『In China，for China』，而是『In China，for Global』，把中國市場已經商業化的成熟產品、技術方案推廣到全球其他地區、其他客戶。」

日前，在智慧電動汽車發展高層論壇（2026）上，法雷奧動力總成中國區總裁葉偉就表示：「中國是法雷奧全球研發的核心，為我們的全球業務提供了堅實支撐。」

恩智浦半導體副總裁袁文博也表示：「在電氣化、汽車電子、工業、雷達等各個方向上，我們從過去僅僅由『中國市場提供需求輸入』，轉變為現在『做產品定義的人就坐在中國』，這是一個巨大的跨越。在產品研發方面，我們實現了真正的本地執行，通過中國團隊的自主研髮帶來了更快的流程效率。」

「中國市場的速度、複雜度以及用戶需求的多樣性，正在不斷拉高整個行業標準。從某種意義上來說，今天全球新能源汽車競爭的節奏，其實是由中國來定義的。」大眾汽車集團（中國）執行副總裁、CARIAD中國行政總裁韓三楚表示。

當跨國車企把核心研發決策、全球首發車型、供應鏈合作框架都搬到北京來敲定時，車展本身的定義也在被改寫，它不再只是一個展示平台，而是全球汽車產業制定規則、凝聚共識、達成合作的「超級議事廳」。

這背後，是跨國車企以及零部件供貨商對中國市場角色認知的根本性轉變——中國不再是全球戰略的執行地，而是全球戰略的策源地。

供應鏈「換錨」：國產技術定義全球標準

反轉的核心，藏在三個詞裏：速度、成本、標準。

「以前是我們飛到底特律、沃爾夫斯堡去匯報技術，現在是他們飛到北京、上海、廣州來看我們的展台。」業內人士道出中國供應鏈角色反轉的本質。

芯馳科技副總裁陳蜀傑認為，本土供應鏈企業敏捷的反應給了中國車廠更好的底氣，「過去車規級晶片從發佈到量產，動輒需要18個月甚至更久；今天，芯馳的高端MCU晶片最快6個月就能完成。」

據禾賽科技高級副總裁張偉透露，成本的顛覆更為直觀，「2017年我們打造第一款產品的時候，單價約為人民幣20萬元。今天通過晶片迭代和規模化生產，我們把它做到了200美元左右。」

標準的話語權，則是中國供應鏈「換錨」的最高形態。天馬車載顯示事業部產品副總經理楊聖潔給出了更直觀的份額資料：「全球95%以上的車廠和Tier1（一級供貨商）是我們的客戶，儀表顯示全球份額超過四分之一，抬頭顯示接近40%，兩項均為全球第一。」

在國產晶片領域，中國汽車產業鏈的這種優勢正在加速釋放。供應鏈「換錨」最直接的體現，是跨國車企開始將中國供貨商的技術納入全球平台的標準配置。

2026北京車展已然釋放了一個清晰的信號——全球汽車產業的決策權，正從沃爾夫斯堡、底特律、東京，向北京遷移。