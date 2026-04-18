最嚴無人機新規5月起實施　合規飛行難二手平台現拋售潮？

5月1日，內地有兩項國家強制性標準將正式實施，分別是《民用無人駕駛航空器實名登記和激活要求》和《民用無人駕駛航空器系統運行識別規範》。而北京也將實施無人機禁飛、禁運、禁售的最嚴新規。



《財經》雜誌今年2月曾報道分析，目前內地無人機飛行活動面臨適飛空域少，但飛行申請審批難的問題，導致無人機銷售遇冷，甚至二手平台上無人機轉賣量顯著提升。4月17日，國家發改委回應無人機飛行申請審批難問題時稱，官方正研究推广部分地方「掃碼飛」等好經驗好做法，提高飛行計劃審批效率。



大疆無人機。（微博@DJI大疆創新）

無人機要求實名登記+飛行全過程報備

5月1日，有兩項國家強制性標準將正式實施，分別是《民用無人駕駛航空器實名登記和激活要求》和《民用無人駕駛航空器系統運行識別規範》。

其中，《實名登記和激活要求》國家標準規定了無人機實名登記和激活的工作流程，提出登記主體、登記管理與查詢、註銷、數據交換接口、等級保護等方面的規定，明確要求無人機在激活前和取消激活後均不能具備飛行能力。

大疆無人機。（微博@大疆）

《系統運行識別規範》國家標準規定了無人機應在開機後和飛行全過程中主動向監管方報送自身身份、位置、速度、狀態等信息，以便監管方全程實時掌握無人機的飛行狀態。

2026年1月1日起，《治安管理處罰法》已正式實施， 首次將「黑飛」明確列為妨害公共安全的違法行為，最高可處15日拘留。

大疆無人機。（微博@DJI大疆創新）

適飛空域小飛行審批難 無人機銷量受影響

據《財經》雜誌報道，當前空域的供給與龐大的需求極不相符，適飛空域的範圍太少，如果想在管制空域飛行，就必須提前申請空域審批。然而不少報批人都遇到審批效率低、通過率也低的問題。

某頭部無人機企業相關負責人介紹，新規發佈後，企業收到大量消費者反饋，表示合規飛行難。有大疆經銷商反映，年初新規發佈後，首兩個月企業無人機的銷量下降了近50%。

在閒魚平台搜索無人機。（截圖）

在閒魚平台搜索無人機。（截圖）

一位二手大疆無人機企業負責人表示，店內無人機銷量大幅下滑，諮詢賣飛機的客戶卻多了起來。在閒魚、轉轉等二手平台上，多個品牌的無人機轉賣量大幅上漲，價格明顯回落。

無人機愛好者陳洋表示，想要把自己無人機賣掉：「生怕一不小心踩了紅線，與其這樣，不如以後不飛了。」

操作無人機。（微博@DJI大疆創新）

發改委回應

中國國家發改委低空經濟發展司司長鄭劍4月17日在北京說，已注意到社會輿論反映存在無人機飛行活動審批難的問題，官方正研究推广部分地方「掃碼飛」等好經驗好做法，提高飛行計劃審批效率。

他強調，低空經濟發展首先是以安全為前提。未來將加強航空器全周期管理，創新完善安全監管機制，嚴格落實安全監管措施。

操作無人機。（微博@DJI大疆創新）

北京最嚴禁飛禁運令

此前報道：北京將實施無人機最嚴新規：禁飛、禁運、禁售

今年5月1日起，北京將實施《北京市無人駕駛航空器管理規定》，規定明確北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均需提出申請。不得向在北京市行政區域內的單位和個人銷售、出租無人駕駛航空器及其核心部件；

這是2024年8月12日在景山上拍攝的北京中軸線風光。（新華社）

禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域，全市禁止新建無人駕駛航空器及其核心部件存儲場所，禁止在六環路（含）以內設立存儲場所。