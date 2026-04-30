廣東｢十五五｣規劃首提對接北都：在園區開發、產業導入等領域合作

4月28日，廣東省政府印發《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》，其中提到與香港合作的內容，包括首次提出積極對接香港北部都會區發展策略。



具體內容包括協同開展園區開發、產業導入、項目佈局、設施建設、人才引進、生態環保等領域合作，未來將攜手港澳健全協商合作機制，將粵港澳大灣區打造成富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。



香港政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

《規劃綱要》首提對接香港北都發展策略

《規劃綱要》提出，廣東在未來五年將準確把握功能定位，充分發揮粵港澳合作發展平台試驗示範作用，更好承載重大政策、重大改革、重大項目，「以點帶面」引領粵港澳全面合作，其中包括首次提出對接香港北部都會區發展策略。

具體內容包括協同開展園區開發、產業導入、項目佈局、設施建設、人才引進、生態環保等領域合作。圍繞科技創新、先進製造、綠色發展、商貿物流、優質生活圈建設等領域，支持有條件的地市與港澳共建特色合作平台。

文件提出，支持有條件的廣東高校赴港澳辦學、設立高等研究院，深化粵港澳高校聯合人才培養；完善港澳居民在粵參加醫保政策，擴大「港澳藥械通」、長者醫療券等適用範圍；完善「灣區註冊」服務機制，加快身份認證、電子證件等信息共享互認；支持港澳居民在粵就業創業。

在科技創新合作方面，文件強調加快推進粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。為此，廣東省將進一步優化「兩廊」（即廣深港和廣珠澳科技創新走廊）、「兩點」（即深港河套和粵澳橫琴）的空間佈局，旨在增強高端創新要素的集聚功能。

同時，文件也提及將優化建設粵港澳聯合實驗室，探索建立銜接港澳、接軌國際的科研體制，並健全科研資金跨境撥付及科研數據跨境流動等機制，為科研活動提供更便利的環境。

此外，文件亦提及要謀劃推進港深西部鐵路、廣珠（澳）高鐵等跨境軌道交通項目，推動粵港澳大灣區機場協同錯位發展，提升廣州、深圳機場國際樞紐競爭力等；持續優化「港車北上」、「澳車北上」，完善更便利的人員往來簽注政策等。