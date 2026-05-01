中日關係｜日本赴華旅客減少9成　日語導遊面臨失業危機

2025年11月，日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係惡化。今年3月，中國赴日遊客人數同比下降逾5成。日媒《共同社》報道，日本大型旅行社的中國遊負責人透露，由於中日航班減少，日本赴華旅客減少了9成。 此外，中國的日語導遊也面臨收入減少和失業的危機。



日本赴華旅客同比減少7成以上

報道指出，旅遊業一直為促進中日相互理解發揮著作用，但來自中國的訪日遊客也同時減少，遭受雙重打擊。

有中國遊負責人感歎：「航班減少導致的座位短缺、赴華旅遊熱的降溫、中東局勢惡化引發的燃料費漲價，這三重打擊的強烈逆風猛刮」。他透露，日本赴華旅客減少了9成。

由於中日航班減少，日本赴華旅客減少了9成。圖為3月29日，上海吳淞口國際郵輪碼頭，境外遊客排隊等候辦理邊檢通關手續。（GettyImages）

上海一家大型旅行社的日本業務負責人稱，去年11月以後，日本赴上海旅遊團隊遊有一半被取消，其分析指出，遊客主要出於對安全的考慮而取消，日本客人人數在同比減少7成水平上波動。

圖為4月8日，日本山梨縣富士吉田市新倉山淺間公園，遊客們在盛開的櫻花樹前擺姿拍照。（GettyImages）

此前內媒報道，在高市早苗涉台言論之後，中國政府呼籲公民避免赴日，多家航空公司相繼宣布減少赴日航班。今年3月，內地赴日航班有2691班被取消，取消率約達50%。

中日關係｜3月中國赴日遊客人數同比下降逾5成 僅29.1萬人

日語導遊面臨失業危機

報道還指出，從另一方面來說，在中國旅遊景點工作的日語導遊面臨收入減少和失業的危機。西安一名從事日語帶團講解近30年的男導遊感慨，今年一個日本遊客都沒能接到；北京一名男導遊也說，3月以後幾乎沒有日本客人，收入減少9成。

圖為上海虹口都市櫻花節期間，市民踏春賞花。（GettyImages）

日本人曾在赴華外國遊客中佔據前列。有業內人士表示，現在仍在飛的航班已經被商務乘客和中國遊客佔滿，「根本沒有團隊遊進入的空間。只要日中關係不改善、航班不增加，就很難恢復。」