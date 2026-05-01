五一假期首日成都車禍　男司機駕車撞人後逃逸再連環撞釀1死11傷

5月1日，成都發生一宗車禍，有網民指一輛私家車在斑馬綫前突然加速撞向故意撞向過馬路的行人，導致不少人受傷倒地。事件衝上微博熱搜，但隨後話題被撤下。



1日晚間，成都市公安局交通管理局發佈通告，指一名31歲男子駕車與行人發生碰撞後逃逸，然而在逃逸過程中又先後與其他車輛及行人發生碰撞，造成1死11傷。



有網民拍到疑似事發經過。（網傳圖片）

有網民拍到疑似事發經過。（網傳圖片）

有網民拍到疑似男司機被捕。（網傳圖片）

據成都市公安局交通管理局通報，1日17時20分許，成都高新區劍南大道發生一宗道路交通事故。31歲男子李某某駕駛一輛私家車與行人發生碰撞，隨後他駕車逃離現場，但在逃逸過程中又先後與其他車輛及行人發生碰撞。事故共造成1人死亡，11人不同程度受傷。目前所有傷者均已送醫治療。

有網民拍到疑似事發經過。（網傳圖片）

有網民拍到疑似事發經過。（網傳圖片）

接報警後，公安機關迅速組織警力到場處置，並聯動120急救部門開展傷患救治工作。案發後，肇事司機李某某被當場抓獲。

據初步調查，李某某涉嫌交通肇事逃逸。經檢測，已排除其酒駕、毒駕嫌疑。目前，事故正在進一步調查處理中。