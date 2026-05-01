五一｜夜爬泰山逼爆　酒店大堂地鋪100元/人　蜜雪冰城凌晨坐滿人

五一假期來臨，泰山景區迎來客流高峰。5月1日凌晨，泰山天街附近不少酒店大堂、餐廳為遊客提供休息處，收費60至100元（人民幣，下同）不等，其中一家24小時營業的蜜雪冰城在凌晨2時仍坐滿遊客。



五一當天，不少遊客夜爬泰山看升旗儀式。（極目新聞）

酒店大堂地鋪已「滿員」 100元/人

《極目新聞》報道，山上氣溫較低，等候日出時間漫長，因酒店住宿價格較貴，眾多遊客選擇到有暖氣、可充電的餐館和酒店大堂休息。

不同店面提供給遊客臨時休息的價格並不統一，普遍在60至100元左右。（極目新聞）

5月1日凌晨1時許，泰山天街附近不少店舖坐滿遊客。有餐館老闆介紹，在大廳休息到凌晨3時半看日出收費60元，如果只吃杯麵，則只能在店裏待半小時，收費15元。據了解，不同店舖提供給遊客臨時休息的價格並不統一，普遍在60至100元左右，更會隨時調整。

一家名為神憩賓館的酒店大堂，凌晨2時許，地上已經睡滿了打地鋪的遊客，費用為100元一人。（極目新聞）

5月1日凌晨2時許，一家名為神憩賓館的酒店大堂睡滿打地鋪的遊客，費用為100元一人。不少網民深受震撼，也有網民表示花100元打地鋪「不值得」。

不少網民深受震撼，也有網民表示花100元打地鋪「不值得」。（網絡）

不少網民深受震撼，也有網民表示花100元打地鋪「不值得」。（網絡）

據悉，這間酒店還有太空艙住宿服務，價格為388元一晚，僅提供一個單人床位，同時需要與約20人共享一個大房間，無法洗澡。酒店員工表示，這類太空艙住宿的用品並非一客一換，而是重複使用。

在訂房平台上查詢發現，五一期間泰山頂上的酒店多數房型已訂滿，剩餘房源價格普遍1000元/晚或以上。

蜜雪冰城通宵營業也成落腳點

5月1日凌晨，一家24小時營業的蜜雪冰城門口，坐滿了夜爬泰山臨時休息的遊客。（極目新聞）

5月1日凌晨，蜜雪冰城（南天門店）線上點單關閉，顯示「繁忙置休」。（蜜雪冰城小程序）

除了餐館、酒店大堂，位於泰山景區、24小時營業的蜜雪冰城（南天門店）門口，也坐滿了夜爬泰山臨時休息的遊客。報道指，該店在小程序內顯示「24小時營業」，商品價格與其他分店相差不大，但在凌晨2時許，該門店線上點單已關閉，顯示「繁忙置休」。

據介紹，在泰山景區內共有3間「24小時營業」的蜜雪冰城門店，分別位於中天門、快活三里以及南天門，均設在徒步登山遊客的必經之路上。