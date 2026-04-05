張雪機車奪冠稱｢政府一個子兒都沒給｣惹議　深夜澄清：只想裝下酷

在3月29日結束的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中，中國電單車品牌「張雪機車」兩度奪冠，不僅創造了中國製造商在該賽事中的歷史性突破，也一舉打破了歐美日品牌長達數十年的冠軍壟斷。



當被問到重慶政府給予哪些支持時，張雪坦率回答「一個子兒（錢）也沒有」，引發網民對重慶營商環境的質疑，認為「不識貨」。輿論發酵後，張雪於4月4日深夜緊急發片回應，直言當時只是想「裝一下酷」，並大讚重慶擁有全國最優質的造車「土壤」。



張雪創立的車隊憑藉自主研發的820RR-RS重型電單車，在國際賽事實現歷史性突破，其草根創業的背景深受大眾推崇。不過，他在一次採訪中被問及重慶政府在政策、資金上的支持時，脫口而出的一句「一個子兒都沒有」，經短片平台切片傳播後，迅速演變成對重慶營商環境的集體討伐。

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大量自媒體與網民對此產生強烈共情，認為政府「沒給錢就是沒支持」，甚至將其解讀為張雪是憑一己之力的「孤膽英雄」，批評當地政府忽視具潛力的初創企業。與之對比的是，3月31日，浙江官媒接連發文宣傳對張雪的投資，掀起網上對重慶上海營商環境的對比和討論。許多網民發文嘲諷稱「重慶尷不尷尬？」

浙江官媒發文則用「「押中張雪」、「9000萬是怎麼投出去的？」等為標題，突出張雪背後獲得浙江的資金支持，並提議「把張雪引到浙江來」。有網民留言稱，「一個湖南人在重慶做企業，最後是浙江投的」，指浙江營商環境果然比內陸城市好，重慶應該反思。

深夜發片還原心路歷程：想證明自己能幹大事

面對「聲浪四起」，張雪在4日深夜透過影片正面回應。他坦言當時說那句話是有點「梗」的成份：「我當時心裏想的是，我沒有拿過政府的錢，然後要說實話，也想裝一下，你看我自己就能幹這麼酷的事情。」

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張雪在影片中解釋，認為政府只需要把「舞台」搭好就已經非常足夠，剩下的努力應由企業自己承擔。他特別提到，之所以選擇在重慶扎根，正是因為重慶是高性能重型電單車配套資源最豐富的地方，人才儲備充足，「正因為重慶有這麼好的土壤，我們才有可能在兩年之內取得今天這樣的成績。」

官媒齊發聲降溫：政府支持不等於直接「撒錢」

針對這場風波，內地兩大主流評論陣地《人民日報》與「浙江宣傳」亦相繼發文降溫。評論指出，張雪所說的「無」其實對應著另一種形式的「有」。

《人民日報》評論稱，政府的托舉是「多元賦能」而非單一「輸血」，重慶打造的完整電單車產業鏈、稅費優惠以及人才儲備，均是無形的巨大支持。「浙江宣傳」則直指，政府補貼具有普惠性，若隨意「撒錢」反而會破壞市場公平。數據顯示，張雪機車去年研發投入超6000萬元（人民幣，下同），雖虧損逾2000萬元仍能支撐，正是有賴於西部大開發所得稅減免、研發費用加計扣除等普惠政策。

這場爭議亦揭示了中國製造業的新趨勢。張雪本人是湖南人，背後投資方有浙江國資背景，研發生產則落戶重慶。官媒評論認為，這種「要素全國流動」正是企業成功的依托。目前，隨著張雪機車訂單暴漲，估值已破10億元，重慶政府亦火速規劃近200畝新基地，協助解決其產能瓶頸。