賴清德訪斯威士蘭　胡錫進：以令人瞠目結舌方式從台灣「越獄」

賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，台譯史瓦帝尼），但因有非洲三個國家拒絕向其專機發放飛行許可而取消。5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。



對此，中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，賴清德如此拉得下臉，竟以令人瞠目結舌的方式從台灣「越獄」。



5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。（台灣總統府)

3月4日，賴清德在FB發文說，已抵達斯威士蘭訪問。他在貼文中寫道：「原定4月22日的出訪，因為非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日縝密安排，我們在今天順利抵達。」

當晚，胡錫進在微博發文稱，賴清德竟然以絕密的方式，搭乘斯威士蘭國王的私人飛機穿越了所謂的「封鎖線」，抵達了這個非洲唯一的台灣小「邦交國」。他進一步指出，賴清德搞出了「偷渡式」竄訪鬧劇，提供了一個滑天下之大稽的國際笑柄，拉長了「台獨」的醜行清單。

賴清德在Facebook發文宣佈抵達斯威士蘭。（賴清德Facebook）

胡錫進回顧說，上月末先是傳出塞舌爾、毛里裘斯、馬達加斯加三國拒絕賴清德飛越空域，隨後又傳出歐洲的德國、捷克也拒絕試圖繞開非洲東海岸的賴清德過境。他進而認為，賴清德竄訪斯威士蘭出現了無路可走的窘境，而且這件事為國際社會阻止賴清德以台灣地區領導人身份外竄訪問提供了里程碑式的示範。胡錫進還指出，賴清德竄訪的路線一條條被切斷，台灣儼然成了關押賴清德的「監獄」。

胡錫進表示，然而誰也沒想到，賴清德如此拉得下臉，竟以令人瞠目結舌的方式從台灣「越獄」。他引述據台媒報道說，5月1日賴清德還在新聞中南下參加母親節活動，可第二天卻突然已經到了斯威士蘭，他本人和台灣相當於「外事辦主任」的林佳龍同時在社交媒體上做了宣佈。

賴清德。（台灣總統府）

胡錫進進一步稱，回頭看，賴清德顯然搞了障眼法，鬼鬼祟祟真的像個賊一樣。他還認為，這種偷渡客式的竄訪行動恐怕在世界上也屬於開了先例。胡錫進指出，正經的領導人根本想不出這種招數，就是周圍有人出此邪招，也不會有臉去做。所以說，賴清德此次竄訪行動一點都沒有抬升台灣的政治地位，只是讓世界進一步看到「台獨」在國際政治層面是多麼寒磣、下賤，又是多麼走投無路。

胡錫進進一步指出，台灣目前在全球一共剩下12個「邦交國」，大多是普通人、甚至見識挺多的人都搞不清楚具體位置的蕞爾小國。而在2000年民進黨第一次上台時，台灣的「邦交國」還有29個，後來稍微大一點、有政治自尊的國家都選擇了與台灣「斷交」，與中華人民共和國建交。他還認為，這是國際社會對一個中國原則的普遍認同。

胡錫進表示，為了挽救台灣所剩無幾的「邦交國」，美國2023年曾威脅拉美國家，如果與台灣「斷交」並與中華人民共和國建交，將受到美國的制裁。然而他進一步稱，不久之後洪都拉斯就無視美方威脅，與中華人民共和國建立了外交關係。他由此指出，美國的威脅並不能改變國際大勢。

賴清德。（台灣總統府）

胡錫進還認為，賴清德竄訪斯威士蘭連一條空中走廊都借不到，再次清楚表明「台獨」已經完全走不下去。胡錫進進一步指出，「台獨」在國際社會的政治空間正在被徹底關閉，目前處於完全意義的垂死掙扎之中。他還奉勸斯威士蘭等個別國家看清大勢。

胡錫進最後說，賴清德這次總算「偷渡」進入了斯威士蘭，可他該怎麼離開呢？會不會陷在斯威士蘭跑不出來了？如果發生那樣的事，就更有意思了。