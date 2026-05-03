為全球單機容量最大漂浮式海上風電平台　三峽領航號陽江完成安裝

5月2日，全球單機容量最大16兆瓦漂浮式海上風電平台——「三峽領航號」在廣東陽江海域完成安裝，標誌着中國在深遠海漂浮式風電技術領域取得新進展。據悉「三峽領航號」投產發電後，預計每年可發出約4465萬千瓦時清潔電能，可滿足2.4萬戶三口之家全年用電。



5月2日，全球單機容量最大16兆瓦漂浮式海上風電平台——「三峽領航號」在廣東陽江海域完成安裝。（央視新聞）

據《人民網》報道，「三峽領航號」位於離岸超70公里、水深超50米的深遠海海域，由16兆瓦超大容量風機、半潛式浮體平台和新型繫泊系統三部分組成。風機葉輪直徑252米，掃風面積相當於7個標準足球場的面積，葉尖最大高度超過270米。

當機組受到風浪衝擊時，聚酯纖維纜可通過自身的彈性變形，有效吸收波浪能量，削弱剛性衝擊對裝備結構的影響。其單根最大可承受1300噸的拉力，能夠在海洋環境中長期抵抗腐蝕與疲勞，是中國高端繫泊材料領域的重要突破。

三峽領航號位於離岸超70公里、水深超50米的深遠海海域，由16兆瓦超大容量風機、半潛式浮體平台和新型繫泊系統三部分組成。（央視新聞）

在實現穩固繫泊的基礎上，「三峽領航號」首次在中國海上風電領域應用主動壓載系統。在風機日常運行時，該系統可通過自動調節三個立柱水艙的水量來控制平台姿態，有效降低機組在風浪中的搖擺幅度，進一步保障風機平穩運行。

此前，全球首個抗颱風型漂浮式風電機組及基礎平台——「三峽引領號」已於2021年12月正式併網發電。

在實現穩固繫泊的基礎上，「三峽領航號」首次在中國海上風電領域應用主動壓載系統。（央視新聞）

「與『三峽引領號』相比，『三峽領航號』單機容量提升近3倍，單位千瓦造價下降超50%，並實現了關鍵設備100%國產化。『三峽領航號』也是國內首個入級中國船級社（CCS）的漂浮式風電設施，有助於推動中國深遠海風能資源大規模、商業化開發。」「三峽領航號」總設計師、三峽上海院總工程師林毅峰表示。