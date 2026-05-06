官媒批賴清德地震後棄民眾不顧：「偷渡式」外竄鬧劇淪國際笑柄

早前賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，台譯史瓦帝尼），之後因非洲三國拒專機飛越領空，最終出訪落空。未料5月2日，賴清德搭乘斯威士蘭國王的私人飛機抵達當地，隨後於5日返台。



對此，中央廣播電視總台旗下公眾號「看台海」5日發表《連日來，島內輿論群嘲賴清德》文章，批評賴清德在宜蘭發生地震僅數小時後無視島內民生安危，便搭乘斯威士蘭國王的「私人飛機」外竄，還包裝成所謂「外交成果」，其行為如同「偷渡」，視民眾福祉如無物，已然淪為國際笑柄。



賴清德。（台灣總統府）

5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。（台灣總統府)

文章指，台灣島內輿論對賴清德此次外竄的痛批聲浪此起彼伏。島內輿論表示，賴清德坐別人的飛機，就像賊一樣出去。到了之後，再加大宣傳力度說「阻止不了我」，實在是好笑至極。

台北市議員侯漢廷稱，賴清德竄訪偷偷摸摸地把自己搞得像「偷渡犯」，只有堅持「九二共識」的路，才是光明的康莊大道，沒有「九二共識」的路就是懸崖。台灣學者、「中華戰略學會」資深研究員張競指出，在民進黨的政治算計下，台灣長遠利益與民生福祉都是次要考慮，而這種短視行為根本無法改變台灣面臨的外事困境與挑戰。

文章指，台灣網民也質疑，賴清德狼子野心，用台灣民眾的稅款換取虛幻的所謂「外交成果」，無疑是一場浪費公帑的政治鬧劇。有台灣網民稱，這是「國際大笑話」！「賣台賣出新高度」，甚至調侃這是賴清德在模擬戰時逃跑路線。

台灣「風傳媒」3日也發文批評，民進黨當局一向喜歡把對外關係包裝成所謂「突破封鎖走向世界」，實際是極高昂的成本維持表面熱度。文章指出，台灣需要的不是把對外關係當成秀場，也不是把公帑當成政治宣傳的工具。否則，所謂的「走出去」最後只會變成走進一個沒有出口的成本黑洞。

文章強調，民進黨當局策劃這場外竄，忽略了國際社會早已確立的基本共識：一個中國原則。賴清德此番「另闢蹊徑」的舉動，非但未能突破「台獨」的孤島困境，反而在世人面前更顯其戰略空間的逼仄與窘迫。台灣要拓展真正的「國際空間」，唯一可行的路徑在於回歸兩岸對話協商的正軌。

最後文章稱，賴清德上演的「偷渡式」外竄鬧劇，已然淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。「台獨」只會將台灣推向災難的深淵。兩岸同胞同根同源、同文同種，實現和平統一是中華民族的共同夙願，更是台灣走向繁榮穩定、拓展對外交往空間的必由之路。統一後，在一個中國原則的堅實基礎上，台灣的對外交往將迎來全新格局，台灣同胞將共享民族榮耀與大國尊嚴，在國際舞台上獲得前所未有的發展機遇。