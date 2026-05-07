躺平即可賺錢？中國航天招募臥床實驗志願者　可獲最高7萬補助

「我們的太空」公眾號5月6日發佈文章稱，中國航天員科研訓練中心公開招募「地星三號」臥床實驗志願者，全程完成實驗的志願者，可獲約2~7萬元（人民幣，下同）的參試補助。



「地星二號」實驗現場。（我們的太空）

頭低位臥床。（我們的太空）

太空微重力環境會對人體骨骼、肌肉、心血管等系統產生多維度影響。中國航天員科研訓練中心計劃於2026年在北京開展臥床實驗，為中國長期載人太空飛行提供技術支持。招募要求包括年齡、身高、體重指數和視力等指標，全程完成實驗的志願者，可獲約2~7萬元的參試補助。

據介紹，根據實驗方案，本次臥床實驗只招募男性；後續會有招募女性的臥床實驗。實驗期間在保證臥床狀態和實驗正常開展的情況下可以開展娛樂項目，包括看書、使用手機等。

實驗簡介。（我們的太空）

志願者部分要求。（我們的太空）

為什麼要進行臥床實驗？

臥床實驗是開展航天醫學研究、探究低變重力生理效應、驗證防護效果的重要研究手段。中國航天員科研訓練中心曾組織開展15天、60天、90天臥床實驗，具備豐富的臥床實驗開展經驗。

立位耐力測試。（我們的太空）

「地星二號」志願者。（我們的太空）

其中「地星二號」實驗全稱為「90天人體-6°頭低位臥床實驗」，目的是為中國空間站任務航天員長期在軌健康飛行提供重要數據，驗證各項確保航天員健康的防護措施。

具體說，頭低位臥床是通過保持臥位姿勢來模擬航天失重生理效應，人體的體液會向頭和胸部轉移，並且腿部骨骼肌肉相應減少了活動和刺激，這與航天員因失重出現的身體變化很接近。

因此，通過臥床實驗可以研究太空失重對心血管功能失調、骨密度下降和肌肉萎縮等航天醫學問題，獲得長期失重環境對人體影響的數據，並驗證失重防護措施的有效性。