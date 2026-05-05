湖南爆炸26死　國務院成立調查組　省書記探望傷者要求查因追責

5月4日下午4時43分左右，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，據官方最新通報，截止今日（5日）事故已造成26死61傷。針對事故，將成立國務院事故調查組，按照「四不放過」原則查清查透事故原因和責任，加強行刑銜接，嚴肅追責問責。



湖南省委書記沈曉明亦於今日（5日）趕赴瀏陽市，指揮華盛煙花製造燃放有限公司車間的爆炸事故救援工作。沈曉明在醫院探望傷者時強調，要「千方百計搶救生命」，並要求盡快查明原因、依法嚴肅追究責任。省長毛偉明已於昨晚抵達現場指揮，目前已基本完成搜救，善後工作仍在進行中。



湖南省委書記沈曉明今日趕赴瀏陽救援處置現場，看望慰問受傷人員和救援一線工作人員，強調要堅持人民至上、生命至上，全力以赴開展搶險救援，舉一反三抓好全省各領域安全生產工作，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

在瀏陽市中醫醫院，沈曉明看望慰問受傷人員，詳細了解傷員救治情況。他說，這次事故給群眾生命財產造成重大損失，教訓極其深刻，令人非常痛心。希望大家安心養傷，積極配合治療，爭取早日康覆。

在聽取醫療救治情況匯報後，沈曉明向所有參與事故救治的醫務人員表示感謝。他強調，要全力以赴救治傷員，調集精銳醫療力量，科學制定救治方案，千方百計搶救生命。要做好傷員及家屬的心理安撫疏導工作，鼓勵他們一同渡過難關。

​5月5日，沈曉明在瀏陽市中醫醫院看望慰問受傷人員。（新湖南）

隨後，沈曉明、毛偉明到事故現場和前方現場救援指揮部，了解救援進展、安全管控、善後處置等情況，並要求全力以赴開展搶險救援，盡最大努力救治傷員，最大限度減少人員傷亡。

針對事故後續處置工作，沈曉明指出，要及時修復解決爆炸對廠區周邊基礎設施等造成的損失，最大限度減少對群眾日常生活帶來的不利影響。要主動回應社會關切，及時準確、公開透明發布信息，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。要汲取教訓，抓細抓實各領域安全生產風險隱患排查整治，嚴防各類安全生產事故發生。

5月5日，沈曉明、毛偉明在前方現場救援指揮部了解救援進展、安全管控、善後處置等情況。​（新湖南）

5月4日晚，毛偉明在事故現場了解救援進度。​（新湖南）

湖南煙花廠爆炸26死 長沙市市長致歉：感到極為痛心、無比自責

湖南煙花廠爆炸致26死61傷 白色煙柱如蘑菇雲 現場無完整建築物

今日下午，湖南長沙召開新聞發佈會，介紹瀏陽煙花廠爆炸事故最新救援進展。發布會前，參會人員向瀏陽煙花廠爆炸事故遇難者默哀。「長沙市委、市政府向所有遇難者表示哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員和其他受災群眾，向全社會作出誠懇道歉！」長沙市委副書記、市長陳博彰說，「我們感到極為痛心、無比自責。」

「我們將積極配合事故調查，嚴格秉持實事求是、較真碰硬原則，開展全方位、深層次、穿透式調查核查，完整還原事故發生全過程、全鏈條，絕不模糊事實、絕不回避問題。」陳博彰說。