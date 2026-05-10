北京試點攜單車上地鐵　單次收費30元

《新華社》消息，北京市試點推出「軌道+騎行」新模式。今日（5月10日）起，4條北京軌道交通線路的11座試點車站，首次向單車「開放」。



《一路暢通》主持人現場探訪「軌道+騎行」試點服務。（北京交通廣播）

目前北京已經開放「地鐵騎行票」購買通道，票價為30元每次。北京市交通委介紹，試點線路和車站是前期與北京騎行俱樂部溝通座談，了解騎行愛好者需求，同時兼顧軌道交通客運量、站內設施適配度後選取的。

乘客僅可以攜帶單座、純人力驅動且輪徑不超過28英寸（約71cm）的兩輪單車，所有電動單車及其他帶有動力裝置的車輛不得進站。

《一路暢通》主持人現場探訪「軌道+騎行」試點服務。（北京交通廣播）

試點車站分別是：北京軌道交通6號線的慈壽寺（I口）、金安橋（C、F口）；S1線的金安橋（A、B口）、上岸（A、B口）、石廠（B口）；昌平線的西土城（E口）、鞏華城（A、B口）、昌平東關（B、D口）、十三陵景區（C口）；17號線的太陽宮（F、G口）、未來科學城北（C口）。

深圳地鐵也新增28個「軌道+騎行」服務站點。（深圳地鐵）

深圳地鐵也新增28個「軌道+騎行」服務站點。（深圳地鐵）

今年2月15日起，深圳地鐵也新增28個「軌道+騎行」服務站點，在周末及法定節假日為乘客提供騎行友好服務。「軌道+騎行」票價實行一票制35元，同時預約返程可以享受個人往返票65元/張，團體往返票60元/張的優惠。