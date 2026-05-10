中國｢肯德基指數｣連跌兩年終回升　專家：預計消費迎來拐點時刻

近年來，「消費降級」一直是中國經濟學家熱議話題，但隨着近期社會消費品零售總額數據回暖，讓經濟學界開始重新思考消費趨勢的變化。近期，有中國財經專家通過快餐連鎖品牌肯德基的平均客單價走勢指出，邊際變化顯示中國物價水平正處於企穩回升過程中，中國消費或迎來拐點時刻。



據《聯合早報》報道，5月8日，在上海市政府新聞辦組織的一場中外媒體財經沙龍上，內地數據研究機構百觀科技CEO吳冕卿分享了一個觀察：過去兩年多，肯德基的單品價格連續同比下滑，消費者買得更多，卻付得更少。但從2025年四季度開始，這個指標企穩回升，到2026年一季度有望恢復正增長。

武漢的一家肯德基門店。（Getty）

據悉，「肯德基指數」是指肯德基母公司百勝中國每季財報中披露的平均客單價數據。吳冕卿表示，「如果最基礎的餐飲行業的頭部公司的價格趨勢發生改變，那一定是消費回暖的先導信號。」

此外，吳冕卿補充稱，國際高端消費品自2025年下半年起在中國市場恢復強勁增長，蔻馳（COACH）同比增長超40%，愛馬仕（ Hermès）由平轉增。消費信心的來源正變得多元化，資本市場回暖開始產生新的財富效應。

宏觀數據給出了佐證。2026年一季度，中國社會消費品零售總額同比增長2.4%，比上年四季度加快0.7個百分點。

從港澳居民北上「爆買」山姆看中國消費：並非降級，而是邏輯切換

英媒《BBC中文》4月報道曾指，雖然中國經濟增長率第1季增長5%超預期，但居民人均消費支出第1季增速僅2.6%，並稱消費呈現冷感。

另一方面，中國內部也有聲音稱，大陸消費市場呈現「K型分化」、「冰火兩重天」，表示不同地區、代際間消費狀態不同，有的地區、群體呈現消費升級，然而有的地區、群體在消費上則更追求性價比。

近年不少港人北上遊玩消費。（黃浩謙攝）

知名財經觀察家秦朔認為，中國消費並非簡單的「降級」，而是在經歷一場深層邏輯切換。當前消費數據的疲軟主要體現在CPI增長緩慢，但價格不等於一切。「從實物消費的量、結構、品種來看，我認為沒有降級，反而非常豐盛。」

秦朔舉例說，大量港澳居民北上珠海山姆店購物，讓該店成為山姆在國內銷售額最高的門店之一，這說明中國市場的供給能力已不亞於發達城市水平。價格承壓的真正原因是「供大於求」，競爭壓低了價格，卻讓消費者用更少的錢買到更好的東西。

深圳山姆超市店舖面積大，美食、家居用品、急凍品、户外運動器材、寵物用品、兒童玩具等商品包羅萬有。（網絡圖片）

秦朔認為，中國消費正走出自己的節奏，多元化、理性化、本土創新驅動。「年輕人不願消費」「消費降溫」等論斷，在入境客流創新高、服務消費高增速、本土國潮與國際高端品牌回暖等事實面前，已顯得過於簡單和武斷。