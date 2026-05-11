王滬寧晤國民黨副主席：要彰顯兩岸民眾「國土不可分」共同信念

中國大陸於11日、12日分別舉辦「第三屆海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。全國政協主席王滬寧11日在北京接見中國國民黨副主席張榮恭等台灣與會嘉賓。會上王滬寧表示，本屆峰會要彰顯兩岸民眾堅守「國土不可分」的共同信念。



王滬寧在人民大會堂會見國民黨副主席張榮恭。（《中時新聞網》）

5月11日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見中國國民黨副主席張榮恭和第三屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸文化界人士代表。（新華社）

王滬寧在人民大會堂會見台方代表時強調，本屆峰會聚焦「血脈相連，文化相通」主題，堅持以中華文化為榮，以交流合作為樂，以和平發展為念，就是要彰顯兩岸民眾「堅守國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念」；彰顯兩岸民眾做中華文化之守護者、傳承者、弘揚者的使命擔當；彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心決心。

王滬寧表示，習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文時發表重要講話，為兩岸關係發展指明了方向，激勵全體中華兒女攜手推進祖國統一大業、民族復興偉業。習近平總書記多次強調，中華文化是兩岸同胞共同的精神財富，是兩岸同胞的「根」和「魂」。

習近平與鄭麗文握手。（路透社）

張榮恭：兩岸關係和平發展離不開民族認同和政治互信

會上，國民黨副主席張榮恭對繼續推動兩岸和平共同發展提出3點看法：第一，以中華文化為基礎。 張榮恭稱，「兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。所以從民族意義來說，兩岸人民都是中國人，是一家人」。他引用習近平對鄭麗文所說的「有話好好說，有事多商量」，認為唯有如此「才有務實基礎」。

第二，以法律體制為規範。張表示，「實際上兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實」。只要把這個現實用起來，「兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎」。第三，則是要以共同記憶為媒介。 他最後表示，期待在既有基礎持續推動兩岸交流合作。

國民黨主席鄭麗文4月訪問大陸。（國民黨提供）

談及政治互信，張榮恭說，就是堅持「九二共識、反對台獨」。九二共識是上世紀九十年代初，兩岸雙方為了打破僵持，從兩岸各自的法律和體制淬鍊出來的智慧結晶，就是同屬一個中國，求同存異、展開協商。他還說，反對台獨，也符合台灣自己所有的規定。

除了張榮恭，台方出席人員還包括兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘、台北故宮前院長馮明珠、資深導演朱延平、藝人伊能靜等。陸方則有北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰，國台辦主任宋濤、副主任趙世通、新聞局長陳斌華、港澳局局長張晗等。