王滬寧晤國民黨副主席：要彰顯兩岸民眾「國土不可分」共同信念
中國大陸於11日、12日分別舉辦「第三屆海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。全國政協主席王滬寧11日在北京接見中國國民黨副主席張榮恭等台灣與會嘉賓。會上王滬寧表示，本屆峰會要彰顯兩岸民眾堅守「國土不可分」的共同信念。
王滬寧在人民大會堂會見台方代表時強調，本屆峰會聚焦「血脈相連，文化相通」主題，堅持以中華文化為榮，以交流合作為樂，以和平發展為念，就是要彰顯兩岸民眾「堅守國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念」；彰顯兩岸民眾做中華文化之守護者、傳承者、弘揚者的使命擔當；彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心決心。
王滬寧表示，習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文時發表重要講話，為兩岸關係發展指明了方向，激勵全體中華兒女攜手推進祖國統一大業、民族復興偉業。習近平總書記多次強調，中華文化是兩岸同胞共同的精神財富，是兩岸同胞的「根」和「魂」。
張榮恭：兩岸關係和平發展離不開民族認同和政治互信
會上，國民黨副主席張榮恭對繼續推動兩岸和平共同發展提出3點看法：第一，以中華文化為基礎。 張榮恭稱，「兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。所以從民族意義來說，兩岸人民都是中國人，是一家人」。他引用習近平對鄭麗文所說的「有話好好說，有事多商量」，認為唯有如此「才有務實基礎」。
第二，以法律體制為規範。張表示，「實際上兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實」。只要把這個現實用起來，「兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎」。第三，則是要以共同記憶為媒介。 他最後表示，期待在既有基礎持續推動兩岸交流合作。
談及政治互信，張榮恭說，就是堅持「九二共識、反對台獨」。九二共識是上世紀九十年代初，兩岸雙方為了打破僵持，從兩岸各自的法律和體制淬鍊出來的智慧結晶，就是同屬一個中國，求同存異、展開協商。他還說，反對台獨，也符合台灣自己所有的規定。
除了張榮恭，台方出席人員還包括兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘、台北故宮前院長馮明珠、資深導演朱延平、藝人伊能靜等。陸方則有北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰，國台辦主任宋濤、副主任趙世通、新聞局長陳斌華、港澳局局長張晗等。