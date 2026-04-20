預測市場平台Polymarket傳籌31億　估值近1200億元

科技媒體《The Information》引述消息人士指，美國預測市場平台Polymarket正籌備新一輪4億美元（31億元）融資，對應估值約150億美元（1,170億元）。消息指，本輪融資不排除引入更多戰略投資者，令集資規模最多達10億美元（78億元）。



Polymarket備受資本市場追捧，早於去年10月，紐交所母公司洲際交易所（ICE）已對其直接投資10億美元，上月再追加投資6億美元。

即使Polymarket順利完成本輪融資，估值仍遜於競爭對手Kalshi。資料顯示，Kalshi於上月完成約78億元融資，估值較去年底翻倍至1,723億元。

兩大預湔市場平台據與NBA合作

另外，美國體育傳媒《Front Office Sports》報道，兩大預測平台正與NBA商討合作協議。如達成合作，平台將獲取官方統計數據、球隊徽標等品牌使用權。

據知情人士透露，NBA與Kalshi及Polymarket的合作談判已持續一年多，但自商品期貨交易委員會（CFTC）主席Michael Selig去年12月介入討論後，進展顯著加快。

另有指，NBA總裁Adam Silver亦表示，聯盟正密切關注預測市場的發展。NBA、CFTC及Polymarket發言人均拒絕置評。