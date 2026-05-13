習特會︱人民日報：中美關係回不到過去　但能有更好未來

美國總統特朗普將於13至15日訪問北京，與國家主席習近平會晤。今日（13日），《人民日報》發表題為「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來」的文章，強調中美關係雖然｢回不到過去｣，但只要秉持相互尊重、和平共處、合作共贏，就能｢有一個更好的未來｣，同時也點出中美元首又握手將成為具里程碑意義的新起點。



文章指出，中國不尋求取代美國，但將維護自身正當權益；中美經貿關係上，雙方應該做夥伴、做朋友，讓經貿合作繼續成為中美關係的壓艙石，主張中美合作才能相互成就。同時也重申台灣問題是中美關係最敏感核心議題。



2025年10月30日，美國總統特朗普總統在釜山舉行的亞太經合組織峰會期間，會見國家主席習近平。（路透社）

2017年11月，特朗普上任後首次訪華並參觀故宮，習近平親自接待。（新華社）

文章稱，中美元首又一次握手，必將是一個具有里程碑意義的新起點，現在雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰，中美關係展現出韌性中開新局的可能。並強調，中美打交道最重要的是樹立正確的戰略認知，要弄清楚中美到底是對手還是夥伴這個問題。

文章表示，中國不挑戰、不尋求取代美國，樂見美國繁榮發展，但要維護自身正當權益。面對關稅戰、貿易戰，中方願「談」敢「打」，堅守原則與底線，希望通過對話協商解決分歧，為中美合作創造可能。

針對台灣議題，文章重申台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎，強調台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。

而在經貿問題上，文章先批評近年來美方單方面發起關稅戰、貿易戰，泛化國家安全概念，在科技領域出台嚴苛管制措施。文章指出問題源於美方部分人士執迷零和博弈，又強調「中美對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。」

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，習近平與特朗普握手。（白宮網站）

文章點出，中國 「十五五」規劃將為包括美國企業帶來更多機遇。雙方應該做夥伴、做朋友，讓經貿合作繼續成為中美關係的壓艙石，成為世界經濟增長的推進器，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

而在談到全球治理與中東局勢方面時，文章指，中方認為武力不是解決問題的辦法，支持一切有利於恢復和平的努力。當今世界還有很多難題，在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域，中美合作至關重要。大國擁有更多資源、更大能力，更應帶頭守規矩、講信用、遵法治，中美以共商共建共享為原則。

最後文章指，中美關係雖然回不到過去，但匯聚理性與互惠，雙方能夠有一個更好的未來。每一次對話都在促進和平，當中美選擇攜手前行，獲利的不僅是兩國還有整個世界。