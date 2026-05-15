iPhone內地突大減價！17 Pro最多減¥2000、iPhone Air最多平¥3100

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）週三至週五（5月13日至15日）對中國進行國事訪問，隨行的包括多名商界和科技業高層，其中Apple的CEO庫克（Tim Cook）、和Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）都在列。



5月15日凌晨零點，Apple手機突然宣布降價，iPhone17Pro系列全線降價1000元。《極目新聞》報道，京東Apple產品自營旗艦店已經第一時間調價，iPhone17pro系列迎來史上最低價，降價加「以舊換新」，雙重補貼優惠2000元（人民幣，下同），只需6999元就能購買，iPhone 17則可領蘋果驚喜券，加上國補和以舊換新補貼，最高優惠1,500元，到手價最低至4,499元，是該系列上市以來最大降幅。iPhone Air疊加多項優惠可省3,100元。



2025年，iPhone 17系列發售價。（Apple官網）

5月15日凌晨零點，Apple手機突然宣布降價，iPhone17Pro系列全線降價1000元。（網絡圖片）

據了解，每年五月Apple都會有一波價格調整，有Apple專賣店工作人員證實，授權店已收到通知，「每年5月份，很多果粉都在等這一波。本次會是全年優惠最大的一次活動」，他稱，這項優惠是為迎接618年中購物節。不過亦有網民結合特朗普率美國商界高層訪華時間點稱，「現在壓力給到馬斯克」、「我也好想特斯拉降價啊！」

晚宴上，馬斯克、黃仁勳和庫克同在一桌，與他們同桌的中方代表均為製造業的領軍人物。（央視新聞）

《極目新聞》指出，這波降價也包括多款Apple產品，也不僅限於iPhone，有消費者分享，在15日零點剛過，登陸某電商平台，用自己的蘋果16pro參與以舊換新，發現除了舊品抵扣金額外，還有合計1000元的以舊換新補貼。

報道指，Phone 17 Pro迎來史上最低價，正式進入6000元檔位。iPhone17更是迎來上市後首次降價，多重補貼以舊換新到手價只要4499元。有分析認為，iPhone17Pro系列的這波降價，或許將刺激一波新的銷售。

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報道指，有分析認為，蘋果17全系列的降價，或許將刺激新一波的銷售高峰。根據行業公開統計，iPhone17系列全球累計銷量1.12億台。其中，中國和美國累計銷量佔全球50%。