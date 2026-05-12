去旅行必用！iPhone檢查酒店有沒有隱藏鏡頭秘技　4個位置必Check

外遊入住酒店、民宿時，最令人擔心的問題之一，就是房內會否藏有針孔鏡頭。近年偷拍事件不時引起討論，尤其涉及更衣、如廁或住宿場景，更令人關注個人私隱安全。雖然市面上有專業偵測器，但一般旅客未必會特意購買。其實 iPhone 內置的「放大鏡」功能，也可作為簡易檢查工具，配合全黑環境及濾鏡設定，有助初步發現可疑光點。



iPhone 放大鏡可作簡易防偷拍工具

不少人以為要檢查針孔鏡頭，一定要購買專業偵測器。事實上，iPhone 內置的「放大鏡」App，配合特定濾鏡及黑暗環境，也可以用來做初步檢查。

原理大致是部分隱藏攝錄裝置，尤其具夜視功能的鏡頭，可能會發出人眼未必容易察覺的紅外線補光。透過手機鏡頭及濾鏡觀察，在特定情況下，有機會在畫面上看到可疑光點。雖然這並非百分百準確的方法，但勝在不用額外工具，適合入住酒店或民宿後即時作簡單檢查。

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需要留意的是，這種方法只能提升發現可疑裝置的機會，不能保證一定找出所有偷拍器材。如果入住環境本身令人不安，或發現明顯可疑物件，仍應立即聯絡酒店、平台或相關人員處理。

第一步：先將房間變成全黑環境

使用 iPhone 檢查前，第一步是盡量令房間變暗。入住酒店或民宿後，可以先關掉房內所有燈光，包括天花燈、床頭燈、座檯燈、浴室燈，以及電視或其他設備的螢幕光。

如果房間有窗，亦應拉上窗簾，盡量避免街燈或日光進入。環境愈暗，愈容易發現異常反光、光點或隱藏裝置發出的微弱光源。

如果黑暗中已經看到某些設備有細小紅光或藍光，可以先判斷是否正常電源指示燈，例如電視、路由器、冷氣、充電器或插座燈。若某個位置出現來歷不明的小光點，就值得進一步檢查。

第二步：打開 iPhone 放大鏡及濾鏡掃描

準備好全黑環境後，可以打開 iPhone 內置的「放大鏡」App。如果找不到，可以在 iPhone 搜尋欄輸入「放大鏡」開啟。

進入放大鏡後，可到設定中加入「濾鏡」控制項，再選擇合適濾鏡進行掃描。原文資料提到，有做法會使用紅色濾鏡；亦有 3C 達人建議使用「反相」濾鏡，認為較容易發現異常。實際使用時，用戶可以按情況切換不同濾鏡，觀察畫面中是否出現奇怪的小圓點、異常亮光或不自然反射。

掃描時應慢慢移動手機，不要太快掃過。可先由床頭、插座、電視及浴室附近開始，再逐步檢查房間其他角落。如果畫面中出現固定不動、位置奇怪的小光點，應停下來仔細查看該物件。

4大必 Check 位置

酒店房間內最值得檢查的位置之一，是電源插座、USB 充電插座、萬用轉插及充電器。這類位置本身具備電源，外觀又常有孔洞或燈號，較容易被偽裝成改裝設備。



入住後可先看看插座面板有沒有異常突起、位置不自然的小孔，或與其他插座外觀明顯不同。若房內出現來歷不明的 USB 充電器、轉插或插頭，不建議直接使用，更應用 iPhone 放大鏡仔細查看是否有可疑反光點。



浴室是私隱風險最高的位置之一，檢查時不能只看枱面和鏡子。排氣扇、天花板、燈槽、煙霧感應器等位置，都應該仔細看一看。針孔鏡頭有機會藏在排氣扇網格、天花小孔或偽裝成感應器外殼。由於這些位置通常較高，而且原本已有孔洞或黑色縫隙，一般人未必會特別留意。檢查時可站在浴室不同角度，觀察哪些物件正對淋浴位置、馬桶或更衣空間。若有不明裝置或孔洞正對私密位置，就應該立即留意。



電視機周邊同樣是常見高危位置。原因是電視、機頂盒、路由器、音響或其他電子設備本身已有散熱孔、指示燈和黑色外殼，鏡頭較容易隱藏其中。入住後可檢查電視下方、機頂盒前方、路由器小孔，以及任何正對床鋪或梳化的電子設備。若某個設備角度剛好對準床，而且有不尋常小孔或光點，就不應忽視。



房內擺設也是容易被忽略的位置，例如鬧鐘、座檯燈、公仔、相框、牆上裝飾畫、香薰機或其他小型裝飾物。這些物件通常位置靈活，可以被放在床邊、電視櫃或書枱上，若內藏鏡頭，視角可能非常直接。

