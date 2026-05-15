中國官兵在空軍一號旁紋絲不動影片瘋傳　軍媒：中國的自信與底氣

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華，13日晚搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場，當時「空軍一號」發出響亮轟鳴，而在場的一名中國軍官站在很近的位置，紋絲不動維持身姿挺直。這段影片在網上爆紅，更登上微博熱搜首位。



5月14日，中國人民解放軍報社旗下公眾號「鈞正平」發文誇讚「巋然不動的哨兵，正是中國自信與底氣的生動注腳」，更強調中國堅持和平發展、構建人類運命共同體的決心始終如一。



空軍一號近距離轟鳴滑行，中國軍人紋絲不動影片瘋傳。（X平台@Jon Michael Raasch）

空軍一號近距離轟鳴滑行，中國軍人紋絲不動影片瘋傳。（X平台@Jon Michael Raasch）

空軍一號近距離轟鳴滑行，中國軍人紋絲不動影片瘋傳。（X平台@Jon Michael Raasch）

這段影片在網上爆火。（網絡圖片）

13日晚，《每日郵報》白宮記者Jon Michael Raasch在X平台發佈一段35秒影片，畫面中一名中國軍人筆直站立於跑道側，雖然「空軍一號」發出極大的引擎轟鳴聲，但他卻全程站姿筆直，直到飛機完全通過。這名記者還說，「這傢伙（中國軍人）連眼睛都沒眨一下……而且飛機聲音超大。」

截至15日中午，這條影片已累計逾320萬次觀看、超過2.8萬個讚。除了在外網爆紅，在內地網絡也是爆紅。

據中國新聞網報道，中新網帶上話題「空軍一號轟鳴而過中國軍人紋絲不動」在微博轉發該影片，隨後便迅速登上微博熱搜第一位，在抖音、快手、微信視頻號有近4000萬播放量，抖音點讚超70萬。

不少網民在影片評論區紛紛誇讚，「中國定力，世界的定海神針！」、「這就是中國軍人！」、「這就是中國鐵骨脊樑！」

不少網民在影片評論區紛紛誇讚。（網絡截圖）

對此，14日中國人民解放軍報社「鈞正平」也在微博轉發該影片，並發文誇讚「巋然不動的哨兵，正是中國自信與底氣的生動注腳」。

中國人民解放軍軍「鈞正平」發文誇讚」。（微博截圖）

「鈞正平」發文指，「那是我見過的最令人敬佩的奉獻精神與堅強意志的展現」，儀仗兵是中國外交舞台上的一道亮麗風景線，更是中國人民自信與底氣的具象象徵。又指早在1972年尼克遜訪華，三軍儀仗隊的風采便給對方留下深刻印象。

文章更是借三軍儀仗隊強調，雖然時代雖在變，但中國堅持和平發展、構建人類運命共同體的決心始終如一。無論國際風雲如何變幻，中國人民始終願與世界各國攜手同行，為人類共同的未來貢獻中國力量。