拒打悲情牌！桌球冠軍吳宜澤闢謠：父親沒賣房，賣車供我打職業賽

5月5日，22歲的中國選手吳宜澤在2026桌球世錦賽決賽中以18：17險勝英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy），成為世錦賽史上首位「00後」冠軍。隨後內地不少媒體報道吳宜澤成功的背後離不開父親的付出，稱其父曾賣房堵上一切為兒子圓夢。



5月15日，吳宜澤接受央視採訪時透露，父親為他賣房的新聞報道是假的，但家裏確實打通一個臥室擺桌球桌供他打球，以及父母賣車供他打職業比賽。



近日吳宜澤接受採訪時透露，父親為他賣房的新聞報道是假的。（央視）

吳宜澤坦言，父母賣車供他打職業比賽。（央視）

當時吳宜澤在2026桌球世錦賽決賽險勝梅菲後，內地不少媒體引用《北京青年報》報道，稱吳宜澤13歲在國內發展到達瓶頸，為了得到更好的訓練，父親賣掉家中在蘭州的唯一住房，籌資40餘萬人民幣，陪兒子南下東莞去丁俊暉桌球學院學習。

15日，吳宜澤接受央視採訪時反駁該說法，「其實有一些報道也是有虛假成分的，首先我們沒有賣掉房子，但是家裏確實是打通了一個臥室，去擺了一張球桌，去供我打球。」

吳宜澤和父母。（央視新聞）

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雖然父母沒有賣房，但吳宜澤也坦言，為了讓他更好追求職業夢，父母賣掉了車子來支持他打職業比賽。他還稱，在走向職業賽這條路上，經歷了很多艱苦時刻，但父母為他付出了那麼多，也讓他清楚知道，必須要從這條路走出來。

採訪中，吳宜澤也稱他將來會做到更好，希望能給父母更好的生活。

對此，不少網民聽到吳宜澤反駁「父親買房」假消息，紛紛表示「好誠實啊」、「本人親自闢謠，不走悲情路線」、「就算賣掉一套房子，也不夠學這個」、「笑死，本人還給賣慘假新聞闢謠。」