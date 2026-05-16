台星二代孫安佐「自製噴火槍」戶外測試威力太驚人　警方上門拘捕

台灣藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（孫健豪）因自製噴火槍在台北北投河堤進行測試而遭警方逮捕。



台檢察官於周六（16日）指揮台北警察局北投分局及台北警察局刑事警察大隊，分頭前往孫安佐及其經紀人陳昱中住家，將兩人拘提到案，孫遭上銬的畫面也隨之曝光。

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐。（IG@sun_gojo99）

噴火槍威力驚人引發公眾安全疑慮：

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孫安佐在IG張貼在北投溪畔旁測試噴火槍影片，火焰效果巨大，引發公眾安全疑慮。

北投分局依據刑事訴訟法規定，報請台灣士林地方檢察署指揮後，檢察官於清晨指揮北投分局及台北市刑大，於周六一早拘提孫男等2名疑犯到案。

全案訊後將依恐嚇公眾及公共危險等罪嫌移送偵辦。

熱愛格鬥 曾稱要前往烏克蘭參軍 更多孫安佐的IG內容：

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北投分局表示，案發地周圍均為矮木灌叢，如不慎引發火災，後果將不堪設想。並呼籲民眾切勿跟風模仿，製造具有殺傷力之器械，避免觸法且造成社會恐慌，若發現可疑人事物，亦請立即報案，警方將迅速到場查處，以守護市民生命財產安全。

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