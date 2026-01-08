逾7600名妙瓦底中國籍電騙犯被押解回國　公安去年拘542名｢金主｣

據公安部介紹，中國已與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉電騙疑犯被押解回國。



2025年2月20日，緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，經泰國被公安機關押解回國。（新華社）

公安部周四（1月8日）舉行記者會介紹，2025年，全國公安機關依法嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發勢頭，共偵破有關案件25.8萬宗，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、短訊33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元人民幣。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

公安部新聞發言人張明介紹，2025年，公安部部署開展「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等542名。近期公安機關又公開通緝了100名電信網絡詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，彰顯依法嚴打電信網絡詐騙犯罪的決心和態度。

此為2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見。（EUSI）

公安部加快推進國際打擊電信網絡詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網絡詐騙犯罪新格局。多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點。

針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉電騙疑犯被押解回國。