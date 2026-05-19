廣西農夫車墮河位置已確定 事故增至6死4人仍失蹤
撰文：林芷瑩
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廣西連日遭受強降雨侵襲，多地出現嚴重水浸及內澇。5月16日晚，廣西河池市環江毛南族自治縣一輛載有15人的農夫車途經漫水橋時墮河。截至5月19日，事故已造成6人遇難。
《央視新聞》報道，救援人員已鎖定事故車輛位置，並在車內搜救出一名失聯者，目前已無生命體徵。截至5月19日，現場累計搜救出11人，其中5人倖存、6人遇難。
經查，當日僱主組織28人在洛陽鎮永權村肯任屯油茶林套種紅薯。收工後，有13人自行離開，15人坐農夫車返程，途經漫水橋時墮河。
事後，公安、應急、消防、海事、屬地民兵等多方力量全力搜救，並同步使用水域救援裝備、聲吶探測儀、移動照明燈組、潛水用具、橡皮艇等。據救援人員介紹，漫水橋寬大約4米，長度約100米。
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