黃仁勳北京掃街大口吃炸醬麵　喝豆汁皺眉問：這是什麼東西｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平5月15日展開第二天會談，並與習近平於中南海進行小規模會面及午宴。與特朗普一同前來的英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳被拍到在北京方磚廠69號炸醬麵店門外端著碗，大口吃著炸醬麵，引發眾多人圍觀。



據《彭博》報道，由於方磚廠69號炸醬麵店內早已客滿，黃仁勳不介意直接站在店門口的人行道享用這道北京經典美食，其接地氣又熱愛美食的性格在網絡上引來一片讚聲。

據網民發布的影片顯示，黃仁勳站在店門口吃了一大口面後頻頻點頭稱讚，還不時與路人互動聊天。拍攝的網民寫到，「快來方磚廠吃炸醬麵，黃仁勳在這兒呢。」

影片中，黃仁勳向人群豎起大拇指，用英文說：「It’s so good!」，緊接著用中文問：「你們來吃過嗎？」有人回答他「吃過」。

據悉，黃仁勳是這家炸醬麵店的忠實粉絲，去年曾有人拍到他出現在這家店的另一件分店。

南鑼鼓巷路人遞豆汁 黃仁勳：這是什麼東西？

除了在方磚廠吃炸醬麵，還有人拍到黃仁勳出現在南鑼鼓巷，有路人遞給他一瓶灰色飲料，他接過品嚐後，皺眉並面露難色，說：「這什麼東西啊？」路人回答：「老北京豆汁」，據網民稱，黃仁勳還在南鑼鼓巷一家蜜雪冰城買了一杯「蜜桃四季春」。

據了解，豆汁是豆汁外貌似豆漿，但色澤卻是灰綠，使用綠豆澱粉加工過程後，用殘留物質發酵而成，一種具有獨特酸味和濃稠口感的飲品。許多北京人愛在早上「來一碗」做開胃菜，並配以焦圈（麵團炸製食品）、辣鹹菜絲或者馬蹄燒餅一同食用。

據傳，在乾隆年間，豆汁匠曾入過御膳房為皇帝製作豆汁。現時北京掀起對豆汁的文化傳承，許多到訪過北京的遊客都會品嚐豆汁，但許多外地人都稱難以接受它獨特的風味。

據網民稱，黃仁勳還在南鑼鼓巷一家蜜雪冰城買了一杯「蜜桃四季春」。（X@CryptoDoggyCN）