山西礦難82死｜最高檢察院掛牌督辦案件　要求依法從嚴懲處責任人

5月22日，山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，事故共造成82人遇難，兩名失聯人員尚未找到，搜救工作仍在進行中。初步調查，涉事煤礦企業有重大違法行為。事件發生後，山西省長治市長向遇難人員及家屬鞠躬致歉，副總理張國清到現場察看事故情況。



今日晚間（26日），據央視新聞報道，最高人民檢察院25日決定對山西沁源煤礦爆炸重大責任事故案掛牌督辦，以依法嚴厲打擊危害生產安全刑事犯罪，保護人民群眾生命財產安全。



5月22日，山西省沁源县通洲集团留神峪煤矿发生瓦斯爆炸，事故共造成82人遇难，两名失联人员尚未找到，搜救工作仍在进行中。初步调查，涉事煤矿企业有重大违法行为。（截取自微博@央視新聞）

山西留神峪爆炸瞬间监控公布（截取自微博@央視新聞）

5月24日，国家矿山应急救援山西华阳队队员进入矿井，准备进行搜救。（新華社）

5月22日，山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸，造成特別重大人員傷亡。最高檢要求山西省檢察機關充分履行檢察職能，協同公安機關及有關部門，依法查明事故原因、案件事實，對於事故主要責任人員，依法從嚴懲處。

檢察機關將保持對危害生產安全犯罪高壓態勢，依法從嚴懲處造成群死群傷、人民群眾反映強烈的重特大危害生產安全犯罪，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。