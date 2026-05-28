深圳「十五五」規劃綱要發布　提出全面深化與港澳緊密務實合作

5月26日，深圳市發布《深圳市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》（以下簡稱《綱要》），提出要全面深化與港澳緊密務實合作，包括高水平建設重大合作平台、促進跨境基礎設施互聯互通、深化與港澳規則銜接機制對接、打造港澳居民內地發展首選地4部份內容。



2026年5月22日，廣東深圳，一名行人正在拍攝一架飛越後海中央商務區（CBD）上空的美團外賣無人機。（GettyImages）

高水平建設重大合作平台 攜港推動現代服務業發展

《綱要》指出，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟聯通」，建設宜居宜業宜遊優質生活圈，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。

在建設重大合作平台方面，攜手香港推動現代服務業蓬勃發展，全面實施「全球服務商計劃」，大力發展跨境金融、大宗商品現貨交易等產業，推動與港澳規則深度銜接、機制高度對接，深入推進深港服務貿易自由化，完善緊密對接香港、高效服務灣區的基礎設施和公共服務體系，基本建成現代化國際化濱海新城。到2030年，前海現代服務業增加值達3200億元，港資企業達1.5萬家，香港居民在前海就業人數達1.5萬。

前海冰雪世界涵蓋商業區、酒店，及最亮眼的全球最大的室內滑雪場。（香港01）

此外，高質量推進河套深港科技創新合作區深圳園區建設，高水平建設粵港澳大灣區國家技術創新中心國際總部，加快打造世界級科研樞紐。到2030年，基本形成與香港園區協同創新的格局。

深化與港澳規則銜接 打造內地發展首選地

在促進跨境基礎設施聯通方面，推進共建新型基礎設施，包括建成投用新皇崗口岸，推進羅湖口岸改造升級、沙頭角口岸重建，規劃建設前海口岸，研究推動梅沙口岸重啟。適時啟動港深西部鐵路前期工作、論證延伸至香港機場必要性，逐步開行深港東部水上客運航線，探索開展深港澳跨境無人機飛行業務，加密深港澳跨境直升機航線，打造深港澳跨境客貨運空中通道等。

新皇崗口岸示意圖。（Aedas官網）

《綱要》提出，要打通各類要素跨境流動體制機制障礙。加快粵港澳大灣區市場一體化建設，聯合港澳制定科技、人才、物流、金融、建設、醫療等領域「灣區標準」。深化與港澳文旅消費交流合作，協同開發跨境文化旅遊線路，為港澳居民來往內地提供跨境出行等便利。

《綱要》提出，加快粵港澳大灣區市場一體化建設，聯合港澳制定科技、人才、物流、金融、建設、醫療等領域「灣區標準」。圖為4月17日，深圳一家電子產品零售店。（GettyImages）

引進港澳和國際優質醫療資源，擴大「港澳藥械通」「長者醫療券」使用範圍，提升港澳居民跨境徵信便利化水平。推進在深工作和生活的港澳居民與內地居民享受同等待遇，將深圳打造成港澳居民內地發展首選地。