美防長香會對華溫和表態引關注　孟祥青：期待中美兩國相向而行

5月29日至31日，第23屆香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue，簡稱香會）在新加坡舉行。當地時間30日上午，美國國防部長赫格塞思（Peter Brian Hegseth）在香格里拉對話會上發表演講。不同於去年高調塑造「印太威懾」敘事，今年赫格塞思全程淡化涉台議題，軟化對華對抗語調。



對此，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學孟祥青教授回應稱，期待中美兩國相向而行，把兩國元首共識落實落地，推動兩軍關係沿着健康、穩定、可持續的方向發展。



在新加坡香格里拉酒店舉行的第23屆國際戰略研究所（IISS）香格里拉對話期間的美國戰爭部長赫格塞思。（Getty）

赫格塞思：對華手持大棒，輕聲細語

香格里拉對話由英國國際戰略研究所主辦，被視為各國防務領導人釋放戰略信號的重要場合。赫格塞思在香會上發表演講時說，美中關係比多年來任何時候都要好，並指美國總統特朗普（Donald John Trump）和本屆政府尋求與中國建立穩定和平、公平貿易和相互尊重的關係。

赫格塞思在新加坡舉行的國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會上發表演說。（Reuters）

赫格塞思說，強硬、沉着、明確（strong，quiet，clear）才是穩定的秘訣。他指出，通過保持兩軍之間暢通的溝通渠道，美中可協調行動、化解衝突、降低誤判風險。展望未來，美國將有意識地選擇溝通的方式和時間，「我們將首先通過行動來領導，正如我所說的，強硬而沉着，手持大棒，輕聲細語（big stick，speak softly）」。

與去年火藥味十足的基調不同，赫格塞思今年沒有強烈抨擊中國，演講中也沒有提到「台灣」或「南中國海」，但赫格塞思亦表示美國將進一步加強與亞太盟友的合作，在該地區的戰略將「以『第一島鏈』沿線的拒止威懾為核心」。

赫格塞思在新加坡香格里拉飯店舉行的第23屆國際戰略研究所香格里拉對話會上回答與會代表的提問。（Getty）

孟祥青：期待兩軍關係沿着健康、穩定、可持續的方向發展

據《環球時報》報道，率團參加本屆香會的中國人民解放軍國防大學教授孟祥青少將對美防長演講表示：「從上午會議現場的提問和反應中，我感受到前不久中美兩國元首的會晤在這次香會上引起的關注程度是非常高的，進一步說明中美關係的穩定不僅有利於兩國人民，更有利於地區穩定和世界和平。」

2026年5月30日，中國人民解放軍少將孟向青在新加坡參加國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會特別會議後離開。（Reuters）

孟祥青進一步指出，此次兩國元首會晤最重要的政治共識，是同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。「中美建設性戰略穩定應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引。我們也期待中美兩國相向而行，把兩國元首共識落實落地，推動兩軍關係沿着健康、穩定、可持續的方向發展。」

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

清華專家：符合特朗普訪華成果

清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示：「我最直觀的感受是他（赫格塞思）的口吻比去年溫和了許多，這個原因我可以理解，因為特朗普剛剛訪問過中國。所以我覺得他的調子是很正常的。」

「雖然他偶爾也提到一些什麼『霸權』這些東西，但是總體來說說得比較少，這也可以理解，因為在這個地方有這麼多的國家，包括美國的夥伴和盟國，他在一定程度上還是要突出這個地方的危險和緊張，這樣的話才有他的『用武之地』，所以我是可以理解的。」

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

中國國防部長董軍連續兩年未參加香會

值得注意的是，中國國防部長董軍已經連續兩年年缺席香格里拉對話，代表團由無行政職務的國防大學教授、少將孟祥青率團，《聯合早報》指出，此舉是2007年中國參與香會以來參會人員層級最低的一次。

2025年9月22日，中國國防部長董軍與美國眾議員史密斯及其他國會代表團成員交談。（Reuters）

同時，由於董軍的缺席，大會取消了解放軍代表團在大會的發言環節。但此前有媒體拍到，董軍與美國防長赫格塞思5月14日，在中國為特朗普而設的歡迎晚宴上有過交流。