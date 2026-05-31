巨型海龜擱淺台灣彰化　甲殼驚現簡體字儀器　屬廣東保護區追蹤器

據台媒報道，台灣彰化縣福興鄉今日（31日）一隻體長93厘米、寬63厘米的巨型海龜被發現擱淺，受困於福寶村蚵田步道的蚵棚旁。有目擊民眾發現，巨龜的甲殼上竟掛有一個寫有簡體字樣的神秘儀器。經海洋保育部門到場鑑定後，證實該設備為廣東省惠東港口海龜國家級自然保護區的研究追蹤器。



據台媒報道，有民眾發現彰化縣福興鄉福寶村的蚵田步道上，有一隻體積巨大的海龜卡在蚵棚，由於正值退潮，巨龜暴曬在烈日下情況危急。

現場民眾合力將這隻目測體長93厘米、寬63厘米的巨龜抬上陰涼處，為了防止海龜脫水，民眾一邊利用水管持續朝其身上噴水，一邊找來濕毛巾覆蓋其全身進行保濕。隨後，村民利用當地特有的「蚵車」將巨龜小心載運至福寶村村長的農舍暫時安置。

巨型龜台灣彰化擱淺。（ETtoday）

龜殼掛簡體字設備 證實為廣東惠東自然保護區所有

救援過程中有民眾發現，海龜的龜殼上牢固附著一個帶有簡體字標示的電子儀器，有人猜測其是否具特殊用途。

台灣海洋保育署苗中彰海洋保育站人員趕赴現場查看，保育站人員指出，該儀器為正統的生態研究設備，主要用於紀錄綠蠵龜的洄游路徑以及進行相關的海洋生態研究。該設備上的編號與字樣，顯示其屬於「廣東省惠東港口海龜國家級自然保護區」的研究計劃。

巨型海龜擱淺台灣彰化。（ETtoday圖片）

前來現場評估的中華鯨豚協會專家表示，這隻巨型海龜在經過初步檢視後，被認為身體狀況存有健康疑慮，並不適合直接就地放生。

為了讓海龜獲得更完善的醫療與照顧，中華鯨豚協會與海保署等單位協商後，決定將其送往位於新北市的中華鯨豚協會救援池進行後續安置與觀察。至於巨龜背上由大陸科研單位安裝的追蹤儀器，後續將由鯨豚協會專業人員協助拆除，並依程序寄回原研究單位廣東惠東港口海龜國家級自然保護區。