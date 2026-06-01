曾號稱｢南高登北天涯｣　內地天涯社區關閉3年後重開

內地知名網絡論壇天涯社區在關閉近3年後，於今日（6月1日）重開，引發網民懷念和討論。該論壇曾與香港高登討論區並稱為「南高登、北天涯」，但因轉型受阻拖欠伺服器費用多年後，於2023年宣布暫停訪問。



天涯社區。（網絡圖）

天涯社區此前發佈的情況說明提到，6月1日起，天涯社區將正式啟用tianya.net域名，分步驟實現社區數據恢復訪問。據介紹，新天涯的投資主體「成都天涯客網絡科技有限公司」是天涯社區平台重啟的核心力量。

天涯社區logo。（官方公眾號）

6月1日，多位網民嘗試打開網頁未果。客服回應稱新網址剛剛重啟，「目前登錄人數劇增，有點卡頓，請多試幾次。」

同時「天涯社區」「天涯神帖」等話題也衝上微博熱搜，引發內地網民激烈討論：「很高興看到曾經作為互聯網精神代表的老文字論壇回歸。」「其實論壇好不好取決於在合理合法框架下有多自由，更重要的是有多少大神在？」「你不在的時候一直都有你的傳說，終於回歸了，可喜可賀。」

天涯社區。（網絡圖）

天涯社區。（網絡圖）

天涯社區是什麼？

天涯社區誕生於1999年，是中國互聯網BBS論壇時代的標誌性平台。在流動互聯網興起前，天涯達到巔峰，註冊用戶超1.3億，月覆蓋用戶突破2.5億，成為當時最大的中文互聯網社區。該論壇還誕生了《鬼吹燈》《明朝那些事兒》等小說作品。

《鬼吹燈之精絶古城》被喻為是良心網劇。（網上圖片）

內地知名小說《明朝那些事兒》。（淘寶）

當年曾有「南高登、北天涯」的說法，將香港高登討論區和內地的天涯社區並列。而在移動互聯網時代轉型受阻後，2023年天涯論壇因拖欠海南電信千萬伺服器費用斷網，官方承認資金困難暫停訪問。