「殲-8之父」中國科學院、中國工程院院士顧誦芬逝世　享年96歲

據《澎湃新聞》報道，被稱為「殲-8之父」的中國科學院院士、中國工程院院士顧誦芬於2026年5月31日逝世，享年96歲。



公開資料顯示，顧誦芬，1930年2月出生，是江蘇蘇州人。1951年，顧誦芬畢業於上海交通大學航空工程系，1991年當選中國科學院學部委員（院士），1994年當選中國工程院院士，曾榮獲2020年度國家最高科學技術獎。

顧誦芬曾擔任中航工業沈陽所副總設計師、副所長、所長兼總設計師，沈飛公司總設計師，中國航空研究院副院長、中國一航科技委、中航工業科技委副主任，中航工業科技委高級顧問、中國航空研究院名譽院長等職。

殲-8之父顧誦芬逝世。（澎湃新聞）

同時，他也是中國著名飛機設計大師、飛機空氣動力設計奠基人。顧誦芬建立了新中國飛機空氣動力學設計體系，開創了中國自主研制殲擊機的先河，持續開展航空戰略研究，為中國航空科技事業作出了重大貢獻。

此外，他也是中國高空高速殲擊機的主要技術負責人之一，先後參與主持了殲教-1、初教-6、殲-8和殲-8Ⅱ等機型的設計研發，並擔任殲-8和殲-8Ⅱ的總設計師，被稱為「殲-8之父」。

顧誦芬是殲-8、殲-8 II總設計師。（網絡資源圖）

顧誦芬是殲-8、殲-8 II總設計師。（網絡資源圖）

顧誦芬是殲-8、殲-8 II總設計師。（網絡資源圖）

殲-8（J-8）是中國瀋陽飛機工業集團於1960年代開始研發的雙發高空高速截擊戰鬥機，北約代號「長鬚鯨」（Finback），屬於第二代戰鬥機，於1980年服役。當時，中國為了應對台灣的F-104等高空高速戰機及高空偵察機的威脅，決定自主研發高空高速攔截機。

目前，殲-8系列戰鬥機雖然於2020年代逐步退役，但部份改進型仍在服役中，主要用於邊境巡邏、快速截擊和戰術偵查。