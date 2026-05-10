有片｜加國｢Walker哥｣未獲免費膠袋　辱罵侍應：賤命、窮是一輩子

近日，加拿大蒙特利爾（Montreal）華埠一間中菜館一段影片瘋傳，一名華裔男子用餐後疑因不滿意店方拒絕提供免費膠袋，竟然當眾對女侍應進行人格侮辱，狂言「你是賤命」、「窮是一輩子」。該男子因將「Worker」錯讀成「Walker」，因此被網民封為「Walker哥」，成為笑柄。



近日，一段約93秒的影片在社交平台上廣泛流傳，引發網友熱議。影片顯示，一名身穿白色襯衫、藍色牛仔褲的年輕男子坐在餐廳內，疑因要求提供免費膠袋被拒，情緒激動地用中英夾雜的語言大聲指責女侍應。

他多次提到「賤命」「窮X」等侮辱性詞彙，還用英語說：「Minimum wage walker（worker），Right？（拿最低工資的打工人，對嗎？）」男子在爭吵中手勢誇張，多次指向對方。

女侍應反指對方「缺教育」，他即反擊：「我缺教育，但和窮是兩回事，窮是一輩子的。」

據了解，自2022年起，滿地可市政府已立例停用一次性膠袋，包括食肆在內，商戶只可提供可重用的環保袋，並且需要收費。

值得注意的是，在影片最後，有男侍應提出給他一個布袋，但男子反覆質問「怎麼會沒有膠袋？」隨即起身前去查看，此時，有網民發現，該男子的褲鏈疑似未拉好。

有網民發現，該男子褲鏈疑似未拉好。（影片截圖）

錯將「worker」錯讀為「walker」 網民：丟架丟到去北極

有網民發現，該男子情緒失控，瘋狂將英文「worker」讀成「walker」。網民稱「原本想扮 『High Class』，不料一個發音，就將佢個底褲都揭埋出嚟」。該網民亦稱，「用英文去羞辱一個靠自己搵食嘅同胞，真係丟架丟到去北極」。

網民亦稱，用英文去羞辱一個靠自己搵食嘅同胞，真係丟架丟到去北極。（影片截圖）

亦有網民稱，該男子去的餐廳的服務員都是「minimum wage」了，自己能有錢到哪去？「罵別人minimum wage不還是說明自己消費不起星級酒店嗎？」