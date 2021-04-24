外交部「翻譯女神」張璐任翻譯司副司長　曾為溫家寶翻譯《離騷》

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-04-24 10:27

外交部網站「翻譯司」欄目近日更新資料，其中一名「翻譯女神」張璐已經履新外交部翻譯司副司長。 張璐是胡錦濤、溫家寶的首席翻譯，曾經因流利翻譯溫家寶引用《離騷》中的句子而在內地網絡上備受追捧。

翻譯司的主要職責是負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文翻譯工作，以及統籌協調各語種翻譯人員的專業培訓和業務指導工作。

據介紹，外交部翻譯室大約有50名翻譯，英語和法語的翻譯人數最多。一般人想加入外交部翻譯室，基本都需要有各方面的「魔鬼訓練」。張璐就曾經在學生講座時提到自己的「過去」，不但常常要加班到凌晨，而且每天要一邊聽BBC、CNN，一邊做筆記，還要看《參考消息》和《環球時報》等。

張璐出生於1977年，是外交學院國際法系1996級學生，曾經負笈倫敦在一間大學內學習外交學，並獲得碩士學位。張璐曾任外交部翻譯司（原翻譯室）英文處副處長，履新前是西葡語處處長。

張璐曾經連續10年擔任國務院總理記者會翻譯員，官方傳媒曾刊登文章介紹她如何為胡錦濤、溫家寶翻譯。張璐受訪時稱，為領導人當翻譯，首先要有較高的政治敏感，翻譯時要保持對原文的忠實，做到如實翻譯。談到《離騷》的經歷，張璐就坦言其實古詩詞翻譯並不是她的強項，「哪怕能再多給我一秒鐘時間，我都能翻譯得更加準確。」

（綜合報道）