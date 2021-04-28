匈牙利政府比較各款新冠疫苗：俄羅斯最好　中國國藥遠勝美國輝瑞

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-04-28 12:32

匈牙利政府近日在社交平台上發布簡單報告，比較中國國藥疫苗、俄羅斯「衛星V」疫苗及美國輝瑞疫苗等多款新冠疫苗的有效性。 報告所見，俄羅斯衞星-V疫苗的表現最好，其次是中國國藥疫苗，而美國輝瑞疫苗則幾乎所有指標都是最差。 值得一提是，香港目前提供的新冠疫苗，有中國科興疫苗以及與美國輝瑞疫苗同廠的復必泰（BioNTech）。

報告共比較俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗、美國莫德纳（Moderna）疫苗、中國國藥疫苗（Sinopharm）、美國輝瑞（Pfizer／BioNTech）疫苗、英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。報告只提供四項數據，分別是接種後感染的總人數、每10萬接種人數中的感染人數、接種後總死亡人數、每10萬接種人數中的死亡人數。

其中俄羅斯衛星-V疫苗的表現最好，上述四項數據分別是201、95、2人、1人。中國國藥疫苗方面，四項數據分別是1744、356、78、16。至於表現最差的是美國輝瑞疫苗，四項數據幾乎都是最高，分別是3048、555、175、32，只有每10萬接種人數中的感染人數稍稍比英國阿斯利康疫苗低，後者多達700人。

匈牙利政府稱，國內左翼（反對派）政治力量用很多方法推進其反疫苗運動，其中一種方法就是質疑某些疫苗的有效性。政府發布數據，是要展示匈牙利人接種新冠疫苗後的有效性，證明疫苗是提供有力的防感染效果。政府強調，要求每個人都接種新冠疫苗，因為能夠拯救生命。

但根據內地傳媒報道，有不少匈牙利的專家均指出，政府的報告忽略、省去多個條件，結論並不準確，具有誤導性。有份參與美國輝瑞疫苗研發的匈牙利生物化學家Katalin Karikó表示，報告缺乏「控制變量」。例如報告中的死亡人數統計，各款疫苗的時間跨度並不一樣，俄羅斯衛星-V疫苗是2個半月，美國莫德納是3個月，中國國藥疫苗及英國阿斯利康疫苗是2個月，美國輝瑞疫苗是4個月。

目前香港有提供新冠疫苗包括有與美國輝瑞疫苗同廠的復必泰（BioNTech）。（中新社）

報道並稱，匈牙利國內藥劑學家Szabolcs Dobson亦稱，很多國家都基於政治性的報紙和網站，而不是嚴肅的研究而對疫苗有效性斷言，「（政府的報告）就是其中一個例子。」Szabolcs Dobson認為，政府的報告沒有考慮到疫苗接種的時機（疫情嚴重程度），又或者接種者的人口組成、地理或健康狀況，還有他們的疾病嚴重程度和具體診斷等。

（綜合報道）