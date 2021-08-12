北京協和醫學博士被指誘騙多名女患者　校方稱「傾向於感情糾葛」

北京協和醫學院醫學博士彭某，被揭涉嫌利用職務之便，偽裝單身誘騙多名女患者，並曾與4名女子開房。



《紅星新聞》今日（12日）報道，網民張某某爆料稱，彭某在北京八大處整形醫院整形十三科輪值住院總醫師期間，誘騙多位女性患者。張某某稱，2018年12月21日，其結識負責手術排期、溝通患者的在讀博士、輪值住院總醫師彭某。隨後，彭某兩次表明自己單身，不斷約見張某某吃飯見面，兩人最終於2019年2月至4月期間發展成情侶關係。

隨後，有女網民亦舉報稱，彭某利用工作之便欺騙女患者。她表示，自己於2019年1月結識彭某，對方一直稱自己沒有女朋友，「（說）我恰好是他喜歡的類型。他不僅手術幫忙提前插了隊，而且每天都來看我」、「我和他在一起時剛剛20歲出頭……隨後他態度就變了，之後就很少往來」。

2019年8月11日，張某某發現彭某疑似欺騙多位女性患者，與對方在整形醫院內發生爭執。院方知悉有關情況後責成科教處調查。但在調查期間，科教處未停止彭某的臨床工作，允許他繼續接觸臨床患者。

張某某又提供一份從負責調查此事的科教處得到的調查記錄，顯示彭某在2018年3月至2019年9月期間，曾與4名女子有開房紀錄，其中包括張某某。在與兩位舉報人拍拖期間，彭某還與聲稱已分手的其他女性有過多次開房記錄。

在此後的調查結果中，北京協和醫學院及北京八大處整形醫院稱，張某某舉報材料中提到的事情經過，與彭某陳述的事情經過不相符，從目前雙方所交材料及反映問題看「傾向於感情糾葛」。

調查結果還稱，經該院批評教育及協調後，彭某已當面向張某某道歉，張某某已原諒彭某。不過，張某某稱「我告知校方如果彭某態度端正，我願意諒解，同意降格處理」。

對亥，北京協和醫學院辦公室相關負責人稱，彭某已於今年7月份畢業，具體情況需諮詢校紀委和二級單位北京八大處整形醫院。據了解，彭某從北京協和醫學院畢業，目前在上海仁濟醫院工作。北京八大處整形醫院院長蔣海越指，事發時彭某並非整形醫院的正式醫生，因此事件與醫院無關。