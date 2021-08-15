內地歌手霍尊疑戀愛期間出軌約炮　發長文道歉宣布退出演藝界

內地男歌手霍尊，被前女友陳露爆出在戀愛期間出軌，以及微信聊天群組的大尺度聊天記錄。
昨日（14日），霍尊透過工作室發長文回應事件經過，並宣布退出演藝界。
+8
霍尊在文章開頭稱，本次事件風波波及面太廣，有朋友已經崩潰、失去工作，甚至有輕生念頭，其母也陷入嚴重抑鬱而住院，他希望大家將責罵和不滿都發泄到自己身上。
霍尊隨後講述自己和陳露相戀的經過。對於陳露曝光的大尺度聊天記錄，他解釋稱，這個被網友稱為「滬上情慾流」的群，原本是他建立並名為「滬上青玉柳」，原本是在群組中討論藝術，但男人的不堪習慣讓大家有時也聊到「性」。由於群組其他成員的年齡比他大，為了令自己看起來並非在性事上「沒經驗」，所以故意在群組中發表大尺度的內容，將自己裝作成見多識廣。
霍尊表示，與陳露分手之前，自己「恪守夫道，性經驗也只有她一個人的，最初的，唯一的一個」。他提到，此前為陳露伸張正義的王萌是對方的新閨蜜，她們來到自己公司簽下條約，先後向他索取了共58萬元（人民幣，下同）。
對於群組中疑似是他出軌對象的「古箏精」和「琵琶精」，霍尊解釋稱，自己和陳露此前對玩樂器的人，包括男生都稱為「笛子精」。最後，他稱希望傷害到此為止，不要再傷及無辜，「所有的責任自己來抗」。
同日，事件女主角陳露亦在微博發文稱，自己發布的聊天群截圖確實有認真做音樂的人，而且很少說話，呼籲網民理性冷靜，同時承認確實收到58萬，「收到了58萬沒有錯，轉頭要送我去監獄，因為你的律師是這樣告知我的：『58萬量刑剛好夠送我進去坐十年牢』」。
霍尊大尺度聊天記錄中，琵琶精和古箏精被網友扒出：
+30
前女友曝露骨群聊涉出軌約炮 內地歌手霍尊否認性醜聞指控隨身帶安全套、服用春藥？ 內地歌手霍尊前女友爆大尺度聊天記錄內地歌手霍尊陷醜聞人設崩塌 大尺度對話被曝後疑發朋友圈回應被前女友爆戀愛期間出軌 內地歌手霍尊手寫信回應惹31萬評論羅志祥第二？ 內地歌手霍尊遭9年女友指控約炮出軌兼欺騙感情