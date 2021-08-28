趙薇被封殺原因未明恐有後續　內地娛樂圈「整風」正揭開帷幕

一場橫掃整個中國娛樂圈的風暴似乎正獵獵襲來。即令最懵懂的圍觀者也應意識到，這場整頓已經遠超娛樂八卦所能觸及的邊界，趙薇的「大面積消失」提示了這一點。

根據目前的公開訊息，趙薇近期並未有任何違規違法行為，但其部分作品在短時間內遭多個視頻平台清除，她本人的姓名在多部參與的作品中消失，多個與她關係密切的明星紛紛與之切割，一張真實性未知的截圖更顯示，她已被官方定性為「劣跡藝人」。



這極可能表明，趙薇牽涉某個尚未公開的重要調查，而結果對她極為不利。

一些觀點將趙薇的消失聯繫到她過去的某些行為，例如她是稍早前因參觀靖國神社遭官方封殺的張哲瀚的老闆；曾在其電影作品中動用有台獨爭議的藝人；在股市違規「割韭菜」等。諸如此類。

這種歸因顯得單純——在高槓杆撬動萬家文化後，趙薇夫婦已被證監會處罰，其他與之相關的爭議事件也早塵埃落定——這不是官方「翻舊賬」的做法。

趙薇作品在多個視頻平台下架。（微博@風一樣流浪）

可信的判斷是，此次整頓並不只限於娛樂圈內部，而是對圈層之間的灰色勾連和利益交換的一次大清理、大整風，是對橫跨多個業態多個領域的不法利益共同體的大調查、大整頓。

如果將近期中國娛樂圈的熱點事件視為某種整體疊加態的散發，就不難做出這種判斷。

以被重罰的鄭爽為例，圍繞在她身上的種種爭議，固然是有關公序良俗的花邊奇觀，但最為致命的是顯示在2018年范冰冰逃稅事件後，娛樂圈並未就官方約束做出積極響應。這顯然是希望令行禁止的監管方所難以容忍的。

近期針對粉圈濫象的「清朗行動」，所以驟然提速加大力度，也絕非只是因官方看不慣所謂粉絲拉踩「娘炮」橫行。而是之於更深層次，資本正在打造爛俗的利益閉環，不惜綁架社會審美和文藝市場。

在官方眼中，放縱，可能是他們如今引火燒身的最關鍵肇因：放縱地與資本暗中勾兑，放縱地衝擊公序良俗，放縱地質疑監管政策……

站在台前最招人眼目的娛樂明星，扮演着資本掮客的角色，他們或者站在中心，或者遊走邊緣，時為幕後人，時為「白手套」，成為不良利益鏈條的重要組成部分。多種灰色生態在娛樂圈集中交匯且迅速膨脹，當風暴颳起，他們自然首當其衝。