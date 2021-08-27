山西原公安廳長劉新雲被逮捕　曾被通報學歷造假、結交政治騙子

山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲落馬四個多月後，最高檢8月27日通報稱，劉新雲涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監委調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對劉新雲作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



劉新雲系2021年中國政法系統教育整頓以來落馬的首名在任公安廳長，其任職山東、公安部和山西警界長達40年。（濟南政府網）

8月16日，中央紀委國家監委官網公布劉新雲被「雙開」的消息，官方指其結交「政治騙子」，熱衷政治投機，此外還弄虛作假騙取學歷。值得一提的是，劉新雲是2021年政法系統教育整頓正式進駐地方以來，首名落馬的在任公安廳長。

4月9日，中央紀委國家監委網站公布了劉新雲被查的消息。劉新雲任職公安系統40年，在被查的9天前還參加了中國第一批政法隊伍教育整頓中央第三督導組進駐山西督導暨第二環節部署動員會。

落馬前，劉新雲在山西八名副省長中排名第五。他也是中共十九大以來山西落馬的第二名高官。2019年3月2日，山西省人大常委會原副主任張茂才落馬，2020年6月24日因犯受賄罪一審被山東淄博中院判處有期徒刑15年。劉新雲落馬後，時任山西高院院長孫洪山出任山西省副省長、公安廳長。

公開資料顯示，劉新雲出現年58歲，山東淄博人。早年在山東公安系統工作，曾任淄博市公安局政委、黨委副書記，菏澤市副市長、市公安局局長、黨委書記，濟南市副市級幹部、市公安局局長、黨委書記等職。

2014年12月，劉新雲進京出任公安部網絡安全保衛局局長兼國家網絡與訊息安全訊息通報中心主任；三年後的2018年1月，再度交流並升任山西副省長、省公安廳長，直至此次落馬。

2014年12月，劉新雲進京出任公安部網絡安全保衛局局長兼國家網絡與訊息安全訊息通報中心主任。2018年，其再度交流並升任山西副省長、省公安廳長，直至落馬。