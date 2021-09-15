內地「老戲骨」李雪健：演戲是光榮職業　演員不是靠聳聞掙粉絲

曾塑造「宋江」、「焦裕祿」、「張作霖」等多個經典影視形象的，內地著名演員、中國電影家協會名譽主席李雪健，近日在官媒《光明日報》撰文指，演戲是一種光榮的職業，演員要用角色和觀眾交朋友，而不是靠聳聞來掙「粉絲」。



文章指出，新中國成立後，演戲愈加成為一種光榮的職業。德才兼備的演員是人民藝術家，是「人類靈魂的工程師」。這種角色定位，是對演員最大的認可和鼓勵。李大釗曾說，「歷史的道路，不全是坦平的，有時走到艱難險阻的境界，這是全靠雄健的精神才能夠沖過去的。」沒有精神食糧，沒有精神支撐，就很難解決面前的困難。

文章認為，為人民奉獻精神食糧，演員責無旁貸；為民族貢獻精神力量，演員大有可為。在文藝事業蓬勃發展的今天，也出現了一些亂象。有的演員突然獲得大名大利，開始飄飄然，自我膨脹，什麽勾當都敢幹；某些社會環境也為他們提供了膨脹的土壤；還有一些作品，觀眾一邊看一邊罵，創作者一邊挨罵一邊還掙錢，這樣的作品是有經濟效益了，但是社會效益何在？

文章表示，文藝工作者應當是為人民奉獻精神食糧的，奉獻精神食糧，是精神文明建設的一部分。演員的一舉一動對社會的影響較大。因此，要有自知之，要把握分寸，還要有一顆純潔的心。

文章最後指，演員要用角色和觀眾交朋友，而不是靠聳聞來掙「粉絲」。「演員」兩個字沉甸甸，因為里面有前輩掙得的榮譽、有時代賦予的責任、有人民殷切的期待。「我們應該把榮譽、責任、期待變成不斷向上的動力，更好地進行創作，給『演員』這兩個字增光添彩。」