限電停產為符合「能耗雙控」？官媒批「運動式」減碳：臨時抱佛腳

內地受「能耗雙控」措施影響，限電限產措施在多個省份密集推出。浙江為控制能源消耗限電，廣東、安徽、遼寧、吉林省和黑龍江等地則因電力緊張而拉閘限電。



由於時值「金九銀十」訂單高峰期，許多人質疑為何在此時加碼「能耗雙控」？對此，《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」提到，「能耗雙控」目標要求一直穩定，不存在臨時加碼一說。文中批評各地全力優化能耗指標、不惜關停生產甚至影響居民生活用電的「一刀切」做法，是為達成「雙控」目標的「運動式」減碳，「說白了，跟開學前狂補作業一個道理」。



國家發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實施「能耗雙控」措施，遭到中央點名的省份近期相繼推出限電措施嚴控能耗強度，多地高耗能高污染行業遭到限電停產，「雙高」企業輪番接到限產通知。如鋼材、水泥等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價，影響範圍大，除高耗能產業之外，光伏等行業亦開始受波及。

對此，《俠客島》9月26日發布以「生產旺季搞拉閘限電，咋回事？」為題的文章，文中提到，近日一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。「有人就把停產限電歸罪於『能耗雙控』，認為政策突然加碼導致地方突擊式停產限電。」

俠客島指出，能耗強度約束制度已實施10多年，「能耗雙控」執行近6年，按季度發表的「晴雨錶」也做了八、九個年頭，不存在臨時加碼一說。「那麼，各地全力優化能耗指標、不惜關停生產甚至影響居民生活用電的“一刀切”做法，究竟為了啥？說白了，跟開學前狂補作業一個道理。」

關鍵在於，各地本應按照既定「雙控」目標落實政策，但自疫情發生以來，受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張產能衝動。同時，國內有序防控疫情、較早實現復工複產，為承接境內外生產需求打下必要基礎。此後，國內工業大省能源消耗迅速上升。

文中指出，8月中旬國家發改委發佈檔案，對2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做了測評「晴雨錶」。結果顯示，部分地區能耗強度不降反升，9省區被列為一級預警地區。隨後，一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。

同時，部分地區在2030年碳達峰預期下，將「碳達峰」前的近10年理解為「攀高峰」的時間窗口，搶著上高耗能、高排放的「兩高」專案，違規給「兩高」項目開綠燈，想提早把住能耗增量「地盤」。一些地方未批先建項目屢現。因此今年上半年多地能耗不降反升，9省區能耗強度、消費總量均被國家發改委給出一級預警。

因此，考核壓力下，各地又趕緊立「軍令狀」、加速整改。但轉眼已近四季度，全年指標如何達成？於是，一些地方就採取強力手段，定指標、壓任務，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。文中提到，曾有新聞提到，「某地」因沒完成「雙控」目標，被上級約談。於是，當地連夜佈置，提出統一「硬性要求」。

《俠客島》提到，「任務早已明確，目標也很清楚，為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等沖線時猛踩刹車，考慮過乘客感受嗎？平時不作為，臨近考核搞層層加碼、玩命突擊；平時高喊『綠色發展』口號，實際工作中卻一再追逐短期效益」這暴露出一些地方對新發展理念的認識偏差，對綠色低碳轉型的謀劃不積極。並強調「運動式減碳」已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮。

《俠客島》也指出，要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲。又因限產企業多涉及上游原材料，漲價必然導致下游企業利潤空間縮減，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，抬高通脹水準。這非但無益於節能減排、轉變發展方式，反而給經濟社會帶來不必要的失序。

「能耗雙控」有可操作性

文中提到， 2015年，十八屆五中全會提出「能耗雙控」，目的是節約能源、從源頭上減少污染物和溫室氣體排放，倒逼轉變經濟發展方式，提高綠色發展水準。此外，「能耗雙控」也能更好地保障國家能源安全。

文中強調，中國自「十一五」開始，就將單位GDP能耗降低作為約束性指標。「十二五」期間，中國提出合理控制能源消費總量。在「十三五」規劃綱要中，這個指標更細化為全國單位GDP能耗比2015年下降15%、2020年全國能源消費總量控制在50億噸標準煤以內。「十三五」期間，各地按既定計劃完成了5年「能耗雙控」目標，若保持節奏，可順利達成雙控目標。落實效果也反映出目標設置的合理性和可操作性。

文末提醒，其實做好「能耗雙控」的辦法有很多：比如，調整產業結構，淘汰落後產能，通過技術升級提升資源利用率；再如，優化地區、產業、聘請專業公司設計綠色節能方案等。「要答好這道題，靠的是一步一個腳印，久久為功，尤其是注重功在平時，有規劃、有節奏，少幹臨時抱佛腳的蠢事」。