《超人迪加》刪除暴力情節重新上架　網民：我的光回來了

近日，內地多影音平台疑以涉含暴力情節為由，下架多部動漫、影片，其中包括諸多人的童年回憶——《超人迪加》（內地譯《迪迦奧特曼》）。27日晚間，內地網民發現《迪迦奧特曼》重新在B站、騰訊視頻、優酷等視頻平台重新上架，但集數時長有變化，網民指出，在某些平台有部分如「小女孩被開頭蓋骨」「美爾巴爆頭」等暴力情節遭刪除。



據內地媒體報道，騰訊視頻、愛奇藝、優酷、B站等多個內地影音平台，疑因含有暴力情節為由，於24日下架《超人迪加》、《成神之日》、《刺客伍六七》第一季、等多部動漫及影片。內地傳媒稱，可能與有家長舉報上述節目涉及暴力有關。其中由於《超人迪加》是許多內地網民的童年回憶，引發網絡熱議。

在全網下架三天後，9月27日，B站、騰訊視頻、優酷等視頻平台重新上架了《超人迪加》，消息一出立刻登上微博熱搜。一開始網民提到騰訊視頻指重新上架了34集，但後來各平台都將52集全數放出，但每集長度略有縮減，各平台不一。

內地下架《超人迪加》等作品，三天後《超人迪加》恢復上架。（《超人迪加》劇照）

許多內地網民開心慶賀表示「我的光回來了!」「童年回憶還在。」亦有網民指出「生命永存那集小女孩開頭蓋骨那段被刪了」「14集開頭木珍星人也被刪了」疑似涉及暴力情節遭刪除。也有網民詢問「《刺客伍六七》什麼時候重新上架?」「為何不能落實分級制度?」「青少年模式是幹麼的?」希望其他動畫能比照辦理重新上架，廣電總局能落實分級制度。

此前，傳出多部動畫下架與今年4月江蘇省消保委發布《動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告》有關。該報告指出，21部動畫片有近一半不同程度存在暴力犯罪元素，提到以《超人迪加》為例，其內容涉及持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸等暴力情節，《刺客伍六七》亦有不少暴力打鬥、刀劍或槍戰對決的畫面。對此，江蘇消保委回應，下架與報告無關。

此外，9月25日，廣電總局發布消息指，要堅決抵制含有不良情節和畫面的動畫片上網播出，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間。