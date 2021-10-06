限電｜新型太陽能提供潔淨能源　敦煌鏡子發電站年發電量3.9億度

在煤電短缺的情況下，水力發電、太陽能等成為目前最理想的電能來源。位於新疆哈密伊吾縣淖毛湖鎮的塔式熔鹽太陽能熱發電站，今年9月初成功並網發電，預計每年可提供近2億度潔淨能源。



《新華社》報道，作為新疆第一座光熱發電站，哈密50兆瓦熔鹽塔式光熱發電站通過儲存熱能實現24小時持續發電，且實現了污染物零排放。

光熱，全名為聚光太陽能熱發電（Concentrated Solar Power），是太陽能發電的主要形式之一。與利用半導體材料將太陽光輻射能直接轉換為電能的光伏不同，光熱依靠的是通過各種反射鏡，將太陽光匯聚到收集裝置中，加熱導熱介質，再經過熱交換產生高溫蒸氣，推動汽輪機發電。

按太陽能採集方式劃分，光熱發電形式有槽式、塔式、碟式、菲涅爾式四種。其中，塔式系統是當下較為成熟的光熱技術路線之一。據果殼科技產業組公眾號「放大燈」報道稱，塔式設計為點式聚焦系統，利用大規模的定日鏡組成陣列，將太陽輻射反射並積聚到吸熱塔頂部的吸熱器對內部工質進行加熱。

塔式電站最大的優勢在於熱傳遞路程短、損耗小，聚光比和溫度都較高，且規模大，但缺點是不能小型化，無法建立分布式系統，因此對土地佔用多，前期投資大。此前，浙江中控太陽能技術有限公司董事長金建祥曾稱，目前光熱唯一的缺點是規模太小、成本太高，「這和光伏、風電大規模裝機後形成的低成本相比，暴露無遺」。

根據國際可再生能源際署發布的報告顯示，2020年，並網大規模光伏的全球加權度電成本為0.057美元，十年間成本降幅達85%；聚光太陽能熱發電成本為0.108美元/千瓦時，高出光伏技術近九成。但隨着技術進步，光熱被認為具備成為基礎負荷電源潛力的新興能源應用技術。

光伏發電和風電的間歇特性，決定了兩者需要配套儲能系統。光熱發電最大的優勢則在於其天然的儲能特質，可先將白天的太陽能以熱能形勢儲存起來，並在晚間或其他用電高峰期再帶動汽輪發電。業內普遍認為，光熱發電機組比燃煤機組的啟動時間更短、運行負荷範圍更寬、可根據電網調度指令實現較為頻繁的啟停，具有更好地調峰性能。

甘肅敦煌「超級鏡子發電站」，是中國首個百兆瓦級熔鹽塔式光熱電站。（視覺中國）

由於可預期的規模化效應，塔式系統成為新一批光熱發電項目主流技術。2013年，中國首座太陽能光熱發電站在青海並網發電，該發電站位於柴達木盆地東北邊緣的德令哈市西出口，總裝機容量50兆瓦。

此外，甘肅敦煌市向西約20公里處，還有一座被稱為「超級鏡子發電站」的首航高科敦煌100兆瓦熔鹽塔式光熱電站，是中國目前建成規模最大、吸熱塔最高、可24小時連續發電的100兆瓦級熔鹽塔式光熱電站。電站內的1.2萬多面定日鏡，以同心圓狀圍繞260米高的吸熱塔，鏡場總反射面積達140多萬平方米，設計年發電量達3.9億千瓦時。

今年5月，首航高科常務副總經理畢成業在第八屆中國國際光熱大會上表示，2021年是敦煌光熱電站性能提升期的第三年，機組性能尚未實現最佳，鏡場效率仍有15%至20%的可提升空間，熱力系統效率和廠用電率方面亦有可優化的空間。